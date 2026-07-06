Справка на Plovdiv24.bg в сайта на Националния институт по метеорология и хидрология показва, че към 12,00 часа днес в по-големите градове у нас са отчетени следните температури:
- София 23 градуса
- Пловдив 28 градуса
- Варна 28 градуса
- Бургас 27 градуса
- Русе 28 градуса
- Стара Загора 29 градуса
- Благоевград 25 градуса
Най-ниската температура към същия час е измерена на връх Мусала - едва 2 градуса над нулата. Което, разбира се, е напълно нормално, имайки предвид надморската височина - 2925,4 метра. Най-топло е било в Стара Загора и Ново село - 29 градуса по Целзий!
След обяд ще бъде предимно слънчево. Ще се развива купеста облачност и на отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°.
Атмосферното налягане слабо ще се понижи, но ще остане по-високо от средното за месеца.