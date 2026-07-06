Справка на Plovdiv24.bg в сайта на Националния институт по метеорология и хидрология показва, че към 12,00 часа днес в по-големите градове у нас са отчетени следните температури:

София 23 градуса

Пловдив 28 градуса

Варна 28 градуса

Бургас 27 градуса

Русе 28 градуса

Стара Загора 29 градуса

Благоевград 25 градуса

Най-ниската температура към същия час е измерена на връх Мусала - едва 2 градуса над нулата. Което, разбира се, е напълно нормално, имайки предвид надморската височина - 2925,4 метра. Най-топло е било в Стара Загора и Ново село - 29 градуса по Целзий!

След обяд ще бъде предимно слънчево. Ще се развива купеста облачност и на отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°.

Атмосферното налягане слабо ще се понижи, но ще остане по-високо от средното за месеца.