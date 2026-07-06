МВР разширява обхвата на мащабната операция по издирването на 11-годишната Наталия и нейния похитител Асен Симеонов, които остават в неизвестност вече цяла седмица. Властите обхождат нови зони с дронове и термокамери, след като първоначалните следи в района на Дългопол не се потвърдиха.

Служителите на реда и десетки доброволци проверяват всяка постъпила информация за местонахождението на двамата, информира Plovdiv24.bg. Органите на реда призовават за повишено внимание и незабавно сигнализиране при евентуално забелязване на издирваните лица.

След като бяха получени данни, че изчезналите са се намирали в района на Дългопол, целият периметър около града бе обходен с дронове и термокамери. На този етап обаче информацията за присъствието им там не може да бъде потвърдена официално, което наложи разширяване на радиуса на операцията. Към момента полицията проверява и друга гореща следа – сигнал, че мъжът е бил забелязан в ловна хижа в близост до село Величково.

Издирваният Асен Симеонов е имал ограничителна заповед заради майката на Наталия. Властите са го посетили в село Илия Блъсково, за да му я връчат лично, след което той не се е появявал в село Константиново. Поради липса на нови данни в рамките на един месец обаче, заповедта е паднала. Кметът на село Друмево, където Симеонов е живял, се е укривал от полицията и е добре познат на местните, го описва като опасен човек. Според неговите думи и тези на жителите, мъжът е излизал изключително рядко през деня, а се е разхождал основно вечер.

В издирвателните действия активно се включиха и множество доброволци от региона. Местните жители Юли и Владимир разказаха, че полицията ги е разпределила по конкретни постове със задача да наблюдават дали някой влиза или излиза от горските масиви. Те са били изрично предупредени от органите на реда да не влизат самостоятелно в изоставени къщи, докато над тях постоянно са кръжали безпилотни апарати.

Полицията отново отправи строго предупреждение към обществеността. Ако някой забележи издирвания Асен Симеонов, в никакъв случай не трябва да прави опити да влиза в контакт или физическо взаимодействие с него, а е необходимо незабавно да подаде сигнал на спешния телефон 112.