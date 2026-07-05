Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че МВР извършва цялостна проверка на стотици полети, свързани с Делян Пеевски, като основният акцент е поставен върху начина, по който са били финансирани пътуванията, а не върху това кои лица са летели с него.

В интервю за БНТ Демерджиев коментира разминаването между информацията, която той представи от парламентарната трибуна, и документ, представен от Десислава Атанасова. Министърът обясни, че противоречието се дължи на това, че данните произхождат от различни информационни системи на МВР.

"Данните излизат от различни системи и в различните системи са отразени по различен начин. Правим пълна проверка, като фокусът на проверката по отношение на стотиците полети на Пеевски не е върху това кой е пътувал с него. Основният въпрос, който ни интересува, са средствата за тези полети. Говорим за огромни средства – кой ги е давал, на какво основание“, заяви министърът.

По думите му проверката трябва да установи каква е реалната стойност на полетите, кой е поемал разходите за тях и дали по този начин са били заобикаляни санкциите, наложени на Пеевски по глобалния закон "Магнитски“. Демерджиев посочи, че самият Пеевски е заявил, че средствата са били на неговото семейство, като именно това твърдение също ще бъде проверено.

"Много важно ще бъде да се установи пълният размер на средствата, които са стрували тези полети. Има ли спестяване на средства от страна на хората, предоставили самолетите на Пеевски. Какви са били основанията да има спестяване на тези средства“, каза още вътрешният министър.

Той допълни, че интерес за разследването представляват и някои от пътниците, сред които е адвокат Ангелов, когото свърза с казуса около КТБ и дружества, придобили активи и вземания след фалита на банката.

По повод разминаванията в информацията за пътуванията Демерджиев съобщи, че е възложил проверка на дирекция "Вътрешна сигурност“, която да установи дали в информационните системи на МВР има изкривяване на данни или неправомерни действия на служители.

"Възложил съм проверка на дирекция "Вътрешна сигурност“, за да се провери дали в някои от системите има изкривяване на данни и дали това се дължи на действия на някой служител на Министерството на вътрешните работи“, заяви той.

Министърът отправи критики и към Десислава Атанасова, като посочи, че тя не е уточнила публично, че при съответните пътувания е използвала както дипломатическия, така и личния си паспорт.

"Нека има добрината, като изнася факти и обстоятелства, да бъде по-прецизна. Ние ще бъдем максимално прецизни и след като това е толкова важно за господин Пеевски и за госпожа Атанасова, ще изнесем в пълнота всички факти. Всеки сам ще може да си направи изводите“, каза Демерджиев.

Вътрешният министър подчерта още, че едно от основните направления в работата на МВР е стриктното прилагане на закона, включително на ограниченията, произтичащи от санкциите по закона "Магнитски“.

"Санкциите по "Магнитски“ ще се прилагат в България. И ако господин Пеевски не го е разбрал, е време да го разбере“, заяви Демерджиев.