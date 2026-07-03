От началото на годината до момента "Автомобилната администрация“ е съставила 369 акта за износени, разкъсани или технически неизправни гуми при тежкотоварни автомобили. Данните отново поставят на дневен ред въпроса за безопасността на пътя – както по отношение на състоянието на гумите, така и на инфраструктурата.

Нови срещу регенерирани гуми: въпрос на безопасност и контрол

Основният дебат в бранша е дали новите гуми са по-безопасни от регенерираните. Според експерти, ключовият фактор не е само типът гума, а нейното състояние и поддръжка.

При регенерираните гуми се използва основа (какавица), върху която се поставя нов протекторен слой. Процесът може да бъде както "студен“, така и "топъл“ регенерат, като целта е гумата да получи втори живот при по-ниска цена спрямо новата.

По думите на представители на гумената индустрия, практиката остава широко разпространена, особено заради високата цена на новите гуми за тежкотоварни автомобили, която варира между 250 и 800 евро за брой. При композиции с по 12 гуми разходът става значителен и често води до избор на по-евтини алтернативи.

От "Автомобилната администрация“ подчертават, че използването на регенерирани гуми не е забранено, но те трябва да отговарят на всички технически изисквания – достатъчен грайфер, липса на разкъсвания и запазена цялост на конструкцията.

"При проверките се следи именно за разкъсване на грайфера и състоянието на самата гума“, обясняват от институцията, цитирани от bTV

Същевременно се препоръчва регенерирани гуми да не се монтират на предната ос на камионите, където натоварването и рискът при дефект са най-големи.

Икономия срещу риск

В последните години на пазара се наблюдава засилена конкуренция от нови, по-евтини гуми, произведени основно в Азия. Това води до постепенно намаляване на дела на регенерираните гуми в част от транспортните фирми.

Въпреки това изборът често остава икономически обусловен - регенерираните гуми са по-достъпни, но изискват строг контрол и поддръжка.

Специалистите са единодушни, че независимо дали гумите са нови или регенерирани, безопасността зависи най-вече от експлоатацията им. Претоварването на камионите и неправилното налягане са сред основните причини за ускорено износване и повреди.

Затова се препоръчва ежедневна проверка на налягането и стриктно спазване на товарните ограничения, за да се намали рискът от инциденти на пътя.