Въведено е спешно ограничение на движението по второкласния път II-64 (Пловдив – Карлово) заради възникнал инцидент, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

В района на село Песнопой трафикът се осъществява двупосочно само в една пътна лента. Причината за временното стеснение е аварирал тежкотоварен автомобил на пътното платно.

На място има екипи на "Пътна полиция“, които регулират преминаването на автомобилите и пропускат потока поетапно.

Апелираме към всички водачи да се движат с повишено внимание, да намалят скоростта навреме при приближаване към района и да изпълняват стриктно указанията на полицаите.