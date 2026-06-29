Докато родните хотелиери и ресторантьори по Черноморието продължават да умуват как да привлекат българския турист, съседите в Северна Гърция категорично им "преподават“ по гостоприемство и ценообразуване. Поредното доказателство за това идва от популярния сред нашенци плаж "Камео“ в района на Комотини.

Плажуващ сподели за Plovdiv24.bg в социалните мрежи реална калкулация от своята почивка, която бързо се превърна в хит и предизвика вълна от коментари.

Според разказа на почиващия, срещу сумата от точно 22 евро, той и компанията му са получили обслужване, което по родното Черноморие често излиза в пъти по-скъпо. Сметката включва два шезлонга и голям чадър, допълнителен удобен стол, две фрапета, задължително придружени с бутилки студена вода, два фреша от пресен портокал.

"20 евро на практика е цената за чадъра и останалите плажни екстри, но срещу тях получаваш пълната консумация директно на плажа!“, споделя детайли българският турист.

Плажът, намиращ се само на около 50 километра от българската граница, се е превърнал в истински оазис за нашите сънародници. По думите на нашия читател, на мястото плажуват основно българи.