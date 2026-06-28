Сериозен казус с денонощен шум, силни вибрации и потенциален риск за здравето изправя на нокти жителите на район "Западен“ в Пловдив. Граждани от района, намиращ се в непосредствена близост до железопътната линия, вече са задействали официални процедури и настояват за незабавна намеса на институциите.

В сигнал до Plovdiv24.bg, изпратен от редовна наша читателка, се описва тежкото ежедневие на хората, живеещи в района на бул. "Копривщица“ №19. По нейни думи, денонощно, включително в часовете за почивка между 23:00 и 06:00 ч., под прозорците им преминават огромни пътнически и товарни композиции от по 20–25 вагона.

Освен непоносимия тътен, сериозно безпокойство сред местните буди и фактът, че част от транзитните композиции превозват опасни товари. Съчетанието от тежък трафик, постоянни вибрации и риск от инциденти превръща спокойния иначе квартал в шумов ад. Настоящата ситуация явно надвишава допустимите норми и създава сериозен риск за здравето и качеството на живот на гражданите, се посочва в официалното оплакване.

Жалбоподателите се позовават на Закона за здравето и Наредба № 6 за показателите за шум в околната среда, според които нивата на децибелите в жилищните зони през нощта трябва да бъдат строго ограничени.

Засегнатите жители настояват за спешен и конкретен план за действие от страна на отговорните институции. На първо място те изискват поставяне на уреди за измерване на шума, които да отчетат реалното натоварване от преминаващите влакове и автомобилния трафик в района.

Наред с това се настоява за изграждане на специализирани шумоизолиращи стени по протежението на линията, въвеждане на ограничение за скоростта на влаковите композиции при преминаване през гъсто населената градска зона и много по-строг мониторинг върху транзита на опасни товари.