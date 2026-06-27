Хиляди български семейства избират Гърция за своя лятна дестинация с автомобил, но строгите проверки на местната полиция за колани, телефони, скорост и пожарна безопасност изискват стриктно спазване на правилата, за да се избегнат тежки санкции. Пътуването остава изцяло безпроблемно, стига шофьорите да се движат с разрешена скорост, да паркират коректно и да обезопасят напълно багажа и пътниците си, информира Plovdiv24.bg.

Задължителни документи за преминаване на границата

Всеки водач трябва да носи със себе си следния комплект от документи:

Шофьорска книжка;

Талон на автомобила;

Лична карта или международен паспорт;

Зелена карта (която е силно препоръчителна);

Пълномощно, в случай че превозното средство е служебно или собственост на друго лице.

Строги изисквания към оборудването в автомобила

Гръцкото законодателство налага по-строги изисквания за инвентара в колата от обичайните, като задължително трябва да осигурите:

Прахов пожарогасител – тип S2, с тегло 2 кг;

Аптечка, отговаряща изцяло на стандарта DIN 13164:2022;

Светлоотразителна жилетка;

Предупредителен триъгълник.

Санкции на пътя и глоби за шофиране

Нарушенията зад волана се наказват изключително тежко и засягат сериозно бюджета на пътуващите:

Шофьор без колан – глоба от 350 € и лишаване от правоуправление за срок от 30 дни;

Пътник без поставен колан – санкция от 150 € за самия пътник и допълнителни 150 € за водача, като коланите са задължителни за всички, включително на задната седалка;

Използване на телефон в ръка – 350 € глоба и 30 дни без книжка;

Превишаване на скоростта с над 50 км/ч – парична санкция до 700 € и отнемане на свидетелството за управление;

Необезопасен багаж – разположени чанти и куфари върху седалките могат да се санкционират като опасни предмети.

Водачите трябва да се съобразяват и с два местни навика по пътищата. В Гърция е прието по-бавният автомобил да отстъпи вдясно (дори в банкета), за да пропусне по-бързия превозно средство. Правилото за обратен завой също е строго – той е ограничен и на много места се санкционира, освен ако не е изрично разрешен от знаци.

Драстични наказания при употреба на алкохол

Санкциите за шофиране под въздействието на алкохол нарастват стръмно и могат да доведат до ефективен затвор:

При отчетени 0.50–0.80‰ – глоба от 350 €, 30 дни без книжка и временно спиране на автомобила от движение;

При стойности 0.80–1.10‰ – 700 € санкция, 90 дни без правоуправление и спиране на превозното средство;

При съдържание над 1.10‰ – глоба около 1200 €, 6 месеца без книжка, отнемане на регистрационните номера, временна конфискация на колата и затвор.

При повторно нарушение наказанията достигат от 2000 € до 4000 €, лишаване от правоуправление за 7–10 години и значително по-тежки мерки. Ефективен затвор заплашва водачите при нива над 1.10‰, при отказ от тест, при рецидив или при предизвикване на инцидент.

Безопасност на децата и правила за пушене

Пътуването с непълнолетни лица е обвързано със строги европейски стандарти:

Деца от 0 до 3 години се возят единствено в подходящо детско столче;

Деца до 12 години или под 1.35 м изискват задължително столче или бустер;

Над 12 години или над 1.35 м ползват стандартен предпазен колан.

Дете може да се вози на предната седалка само при наличието на подходящо столче, а при обратно монтиране въздушната възглавница задължително се изключва. В Гърция е напълно забранено пушенето в превозно средство, в което се намира дете под 12 години. Когато в автомобила няма непълнолетни, пушенето е позволено, стига да не пречи на безопасното управление. На обществени места пушенето е забранено в закрити помещения, обществени сгради и транспорт.

Изхвърлянето на фасове от автомобил се наказва с около 150 € глоба и възможно отнемане на книжката за 40–60 дни, плюс допълнителна глоба от пожарната (от 200 € до 5000 € в пожароопасен период или зона). На плажа тази санкция също варира от 200 € до 5000 € според риска и сезона, като в някои случаи се третира като престъпление.

Паркиране и правила по плажните ивици

Забранено е паркирането пред контейнери за смет, пред входове, гаражи, рампи, на спирки, пешеходни пътеки и пожарни хидранти. Спирането върху пясък, трева и дюни също е забранено, а паркирането на места за хора с увреждания води до тежки санкции – глоба и отнемане на книжка и номера. Властите прилагат реално репатриране на превозните средства и сваляне на регистрационни табели.

По закон плажовете са обществени и достъпът до тях е безплатен, като се заплаща само при реално ползване на чадър или шезлонг. През 2026 г. все още съществуват много плажове с опция "безплатно срещу консумация“, а значителна част от плажа остава свободна за хора със собствени чадъри и кърпи. На плажа банските костюми или плувните пелени за малки деца са задължителни. Сериозни наказания се налагат за:

Диво къмпингуване – 300 € глоба и възможно наказателно производство с до 3 месеца лишаване от свобода;

Палене на огън или барбекю – много строги глоби, а при пожар следва наказателна отговорност;

Коли върху плажове, дюни и защитени зони – при блокиране на достъпа глобите могат да достигнат до 60 000 €.

Палатките по плажове, в гори, археологически обекти и други обществени места са напълно забранени.

Безкомпромисна пожарна безопасност през лятото

Гръцките власти налагат най-тежките глоби за действия, застрашаващи природата от пожар. Забранено е паленето на огън в природата, барбекю извън специално обозначените места, лагерен огън на плажа, изхвърлянето на фасове извън определените места и паркирането върху суха трева или борови иглички, тъй като нагорещеният катализатор може да предизвика пожар. Нарушенията достигат до 50 000 € глоба, а при причинен пожар следват и наказателни санкции, включително съдебно преследване.

Пътуване с домашни любимци

При пътуване с куче или друг любимец собствениците задължително трябва да носят:

Микрочип и европейски паспорт;

Валидна ваксина против бяс (ако е поставена наскоро, тя е валидна 21 дни след поставянето).

Животното трябва да е напълно обезопасено в купето на автомобила. Достъпът им до плажа зависи от типа ивица – на див или празен плаж кучето обикновено е разрешено и може да плува, но на градски, организиран плаж или такъв със Син флаг присъствието му е забранено.