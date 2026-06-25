Общинският съвет на Пловдив отказа да продаде два свои имота с площ съответно от 8 кв. м и 1 кв.м, попадащи в новообразуван урегулиран поземлен имот за жилищно застрояване в кв. "Христо Смирненски" на район "Западен". Предложението беше подложено на гласуване два пъти и не успя да събере подкрепата от 26 съветници. Първият път получи 18 гласа "за", 9 "против" и 13 "въздържал се", а вторият - 20 "за", 10 "против" и 14 "въздържал се", предава Plovdiv24.bg.

Територията според ОУП е определена като урбанизирана със смесено предназначение - зона "G", с устройствени показатели: височина до 15 метра, кинт 2.0, застрояване до 70%, озеленяване минимум 30%, от което 1/3 дървесна растителност.

Според Господин Апостолов от "Свободен избор" има вероятност от издигане на нови мастодонти в района. Арх. Костадин Палазов от "БСП за България" припомни, че по-назад във времето общинските съветници услужливо позволили на въпросния частен инвеститор да ползва за паркинг общинска територия в частта на бъдещото разширение на "Пещерско шосе". По негови изчисления на това място ще има допълнително 1000 кв. метра РЗП, тъй като коефициентът на интензивност е 2.

След тези изказвания мнозинството от съветниците не подкрепиха предложението, а общината загуби съответно за големия имот 3 285,00 € без ДДС и за малкия - 411,00 € без данъка.