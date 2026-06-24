Случаят с операта "Турандот“ от Джакомо Пучини, представена в Античния театър в Пловдив на 17 юни 2026 г., а по-късно и в НДК на 19 юни, предизвика силна обществена реакция. Част от публиката изрази недоволство след спектаклите. В резултат се появи петиция с искане организаторът да разгледа възможността за възстановяване на стойността на билетите на зрители, които смятат, че са били подведени от начина, по който събитието е било рекламирано.

Още преди самото представление спектакълът беше активно промотиран в социални мрежи и медии. В рекламните материали се говореше за мащабна продукция с "пищни декори“, впечатляваща сценография и висок художествен стандарт. Показвани бяха и видеа, които създаваха усещане за голяма визуална постановка. За част от публиката това е било ключов фактор при решението да закупят билети. Очакването е било за класическа опера от най-високо ниво, с богата сценична реализация, каквато обикновено се свързва с големи оперни трупи и международни продукции.

След провеждането на събитието обаче част от зрителите заявиха, че реалността не е отговорила на тези очаквания. Те посочват, че сцената е била изчистена и почти без декори. Липсвали са визуалните елементи, които са били акцентирани в рекламата. Това е довело до усещане за значителна разлика между предварително създадения образ на спектакъла и реалното му изпълнение.

Според тях вместо мащабна сценография, сценичното пространство е било минималистично. Това е повлияло на цялостното възприятие на операта, тъй като визуалната част в подобен жанр често е важен елемент от разказа. Част от публиката описва усещането си като разочарование именно поради тази липса на визуална подкрепа на действието.

Допълнително недоволство е изразено и по отношение на липсата на субтитри или предоставено либрето. Това е затруднило разбирането на текста за зрители, които не владеят италиански език. За тях проследяването на сюжета е било трудно, което допълнително е намалило удовлетворението от преживяването.

Посочват се и организационни проблеми по време на събитието. Сред тях са забавено начало на спектакъла и затруднения при настаняването на публиката. Тези фактори също са допринесли за негативните реакции, макар да не са основният фокус на недоволството.

В резултат на всичко това е създадена петиция. В нея се настоява организаторът да обмисли възстановяване на средства за зрители, които считат, че са взели решение за покупка въз основа на рекламни материали, които не са отразили точно крайния сценичен продукт.