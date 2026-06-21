Пловдив затвърждава позицията си на един от водещите медицински и университетски центрове в България. Данните на Националния статистически институт (НСИ) към 31 декември 2025 г. показват, че градът регионът са сред абсолютните първенци по осигуреност с лекари, болнични легла и стоматолози.

Регионът концентрира огромен медицински ресурс, което гарантира на жителите му много по-бърз и качествен достъп до болнична и специализирана помощ в сравнение с по-голямата част от страната.

Пловдив изпреварва София по брой лекари на глава от населението

Градът се нарежда на престижното второ място в страната по брой лекари спрямо населението. На всеки 10 000 жители в Пловдив се падат по 58.1 медици.

С този показател областта изпреварва столицата София и Варна, като отстъпва единствено на Плевен (82.1). За сравнение, средният показател за цяла България е 47.3 лекари на 10 000 души.

Възрастовата структура на лекарите в Пловдив показва интересна тенденция:

До 35 години: 23.0%

Между 35 и 44 години: 16.9%

Между 45 и 54 години: 14.0%

Между 55 и 64 години: 26.2%

Между 65 и 74 години: 13.9%

Над 75 години (все още практикуващи): 5.8%

Пловдив е столицата на денталната медицина

Областта е на първо място в България по осигуреност с лекари по дентална медицина. Тук работят впечатляващите 19.9 стоматолози на всеки 10 000 души население.

Пловдив изпреварва по този показател морската столица Варна, Перник и София.

По леглова база в болниците Пловдив заема трето място в страната по брой болнични легла с 1 107.6 легла на 100 000 души от населението. Пред него са само областите Плевен (1 347.2) и Смолян (1 247.5). Показателят за Пловдив е значително над средния за страната, който е 886.2 легла на 100 000 жители.

Как изглежда здравната карта на България в цифри?

Към края на 2025 г. статистиката на НСИ отчита следните мащаби в националното здравеопазване:

Болнична помощ: 338 заведения за болнична помощ с общо 56 925 легла.

Извънболнична помощ: 2 380 заведения с 1 382 легла за краткосрочно наблюдение и престой.

Други заведения:148 здравни заведения с 1 875 легла.

Медицински персонал: На основен договор в страната практикуват 30 409 лекари (ръст от 0.9% или 260 медици повече спрямо предходната година).

Лекарите по дентална медицина в България са 8 080, а медицинските сестри – 28 357.

Статистическите данни за пореден път доказват, че Пловдив се развива като ключов здравен център, който привлича пациенти от Южна България и поддържа високо ниво на медицинските услуги.