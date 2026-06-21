Повече от 150 малки артисти събра на една сцена вълнуващият концерт "Пеещите котенца и приятели", който се проведе в лятно кино "Орфей". Залата бе изпълнена с усмивки, бурни аплодисменти и невероятно настроение, споделени със стотици родители и официални гости. Спектакълът се превърна в истински празник на детския талант и даде вдъхновяващ старт на лятната ваканция под тепетата, съобщават организаторите за Plovdiv24.bg.

10 авторски песни зарадваха пловдивчани

Десет прекрасни песни, създадени от композитора Невена Кючукова и обединени под емблематичното мото "Децата и морето", зарадваха меломаните. Заедно с талантливите солисти от вокална група "Пеещите котенца", на сцената излязоха и техните приятели от детските градини:

ДГ "Вяра"

ДГ "Велимира"

ДГ "Захарно петле"

ДГ "Зора"

ДГ "Снежанка"

ДГ "Бисер" (с. Труд)

Освен музикални и танцови изпълнения, публиката стана свидетел и на завидни спортни умения. Своя чар и дисциплина на сцената показаха и младите шампиони от елитния клуб "Божилова – бойни спортове".

Световни хитове и златен дебют обраха аплодисментите

Своя официален дебют пред публика направи най-новата песен на Невена Кючукова "Деца на море", която вече е отличена от международното жури на престижния конкурс "Златни искри". Всяка поява на малките солисти и танцьори предизвикваше истински фурор.

Специално за концерта от Турция пристигна създателят на оркестрите в Бурса и Адана маестро Мелтун Кадъоглу, който е възпитаник на Пловдивската музикална школа.

Впечатлен съм от изпълненията, от песните и чудесната подготовка на малките артисти. Не е лесно да работиш с деца. Невена Кючукова и творчеството й заслужава огромно уважение. От години работи всеотдайно с деца и от нейната школа са излезли много музиканти, които днес успешно се реализират в България и по света, заяви маестро Кадъоглу.

Според бизнес дамата Светлана Костова творчеството на Невена Кючукова е посветено на нашето утре.

Прекрасна емоция, красота, изпълваща сетивата. Участвайки в тези формати, децата не само развиват своите таланти, но и изграждат характер, самочувствие и ценности. Тук се раждат приятелства, които остават за цял живот. Вярвам, че подобни събития променят живота и съдбите на нашите деца към по-добро, посочи тя.

Благодаря и на колегите ми аранжори, на директорите на детските заведения, на всички, подкрепили идеята за създаването на празник, посветен на съвременната детска песен и на спорта, обединяващи и възпитаващи подрастващите“, каза създателят на "Пеещите котенца"

В края на спектакъла всички участници направиха снимки за спомен и заедно изпяха химна на вокалната грипа "Мяу-мяу, котенце", спечелил любовта на повече от 30 милиона почитатели в 67 държави по света.