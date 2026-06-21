Повече от 150 малки артисти събра на една сцена вълнуващият концерт "Пеещите котенца и приятели", който се проведе в лятно кино "Орфей". Залата бе изпълнена с усмивки, бурни аплодисменти и невероятно настроение, споделени със стотици родители и официални гости. Спектакълът се превърна в истински празник на детския талант и даде вдъхновяващ старт на лятната ваканция под тепетата, съобщават организаторите за Plovdiv24.bg.
10 авторски песни зарадваха пловдивчани
Десет прекрасни песни, създадени от композитора Невена Кючукова и обединени под емблематичното мото "Децата и морето", зарадваха меломаните. Заедно с талантливите солисти от вокална група "Пеещите котенца", на сцената излязоха и техните приятели от детските градини:
- ДГ "Вяра"
- ДГ "Велимира"
- ДГ "Захарно петле"
- ДГ "Зора"
- ДГ "Снежанка"
- ДГ "Бисер" (с. Труд)
Освен музикални и танцови изпълнения, публиката стана свидетел и на завидни спортни умения. Своя чар и дисциплина на сцената показаха и младите шампиони от елитния клуб "Божилова – бойни спортове".
Световни хитове и златен дебют обраха аплодисментите
Своя официален дебют пред публика направи най-новата песен на Невена Кючукова "Деца на море", която вече е отличена от международното жури на престижния конкурс "Златни искри". Всяка поява на малките солисти и танцьори предизвикваше истински фурор.
Специално за концерта от Турция пристигна създателят на оркестрите в Бурса и Адана маестро Мелтун Кадъоглу, който е възпитаник на Пловдивската музикална школа.
Според бизнес дамата Светлана Костова творчеството на Невена Кючукова е посветено на нашето утре.
В края на спектакъла всички участници направиха снимки за спомен и заедно изпяха химна на вокалната грипа "Мяу-мяу, котенце", спечелил любовта на повече от 30 милиона почитатели в 67 държави по света.