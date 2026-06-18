На 16 юни 2026 г. препълнената Епископска базилика на Филипопол стана домакин на вълнуващото първо издание на MAESTRI & RISING STARS - Пловдив. Новият международен концертен проект и музикален конкурс обедини на една сцена световно признати артисти и най-изявените възпитаници на Националното училище за музикално и танцово изкуство (НУМТИ) "Добрин Петков", съобщават организаторите за Plovdiv4.bg.

Благородна кауза в подкрепа на младите таланти

Инициатор и артистичен директор на престижния форум е световноизвестната българска пианистка Донка Ангъчева – Bösendorfer Artist, президент на Международното шопеново общество във Виена и носител на Златния почетен знак за заслуги към Република Австрия.

Проектът е естествено продължение на нейната последователна благотворителна дейност. Миналата година, чрез ангажимента си в "Гала на българската култура и музика" във Виена, Ангъчева дари нов концертен роял на своето първо училище в Пловдив. Днес каузата продължава да се развива, осигурявайки реална международна сцена за бъдещите големи музиканти на България.

Блясък под австрийски патронаж

Събитието се проведе под официалния патронаж на Нейно Превъзходителство Андреа Икич-Бьом, посланик на Република Австрия в България, която отправи специално приветствие към гостите. Водещ на вечерта бе известният журналист Георги Тошев. Още в началото той представи иновативната концепция на проекта – мост между опита на утвърдените майстори и устрема на изгряващите звезди.

Изгряващите звезди (Rising Stars)

Първата половина на концертната вечер бе изцяло посветена на учениците от НУМТИ "Добрин Петков“. Младите изпълнители бяха избрани чрез прецизна вътрешна селекция на училището, без намеса от страна на организаторите на конкурса. Пред пловдивската публика и международното жури се представиха:

Пиано: Наталия Грозева, Хрисиана Савова и Борис Трифонов

Флейта: Анна Бакърджиева

Цигулка: Марияна Стоева

Тромпет: Мартин Йорданов

Перкусии: дуото Александър Вичев и Аглея Канева

В конкурсната програма прозвучаха шедьоври от Шуберт, Доплер, Сен-Санс, Санкан, Бабаджанян, Барток и Сежурне.

Концертът на Маестрите

Изпълненията на младежите бяха оценявани от авторитетен международен Артистичен съвет. Веднага след края на конкурсната част, самите оценители излязоха на сцената за специален концерт, подарявайки на публиката незабравимо музикално изживяване. В ролята на Maestri се превъплътиха:

Лидия Байч – световноизвестна цигуларка

Проф. Манфред Вагнер-Арцт – австрийски пианист и педагог

Вълчан Вълчанов - Чани – един от водещите български обоисти

Христо Павлов – диригент и директор на Симфониета Враца

Милен Кукошаров – композитор и пианист

Инструмент от лимитирана серия

Един от големите акценти на вечерта бе самият инструмент, на който свириха всички участници и гости. Музиката оживя под клавишите на уникалния роял Bösendorfer Tree of Life – шедьовър от лимитирана колекционерска серия на легендарния австрийски производител.

Кулминацията на вечерта бе официалната церемония по награждаването, по време на която Артистичният съвет отличи най-добре представилите се участници в първото издание на MAESTRI & RISING STARS.

ПЪРВА НАГРАДА

Борис Трифонов – пиано

Хрисиана Савова - пиано

ВТОРА НАГРАДА

Наталия Грозева – пиано

Анна Бакърджиева – флейта

Мартин Йорданов - тромпет

СПЕЦИАЛНА НАГРАДА НА ПРОФ. ЛИДИЯ БАЙЧ

Марияна Стоева – цигулка

Индивидуален майсторски клас с проф. Лидия Байч.

BÖSENDORFER AWARD

Хрисиана Савова – пиано

Самостоятелен рецитал в Bösendorfer Salon във Виена и културна резиденция.

ЗЛАТНО ОТЛИЧИЕ - Покана за участие в "Гала на българската култура и музика" (Opus 4) във Виена.

Перкусионно дуо Александър Вичев и Аглея Канева - маримби

НАГРАДА НА ПУБЛИКАТА - Предоставена от Tandem Travel.

Перкусионно дуо Александър Вичев и Аглея Канева - маримби

Първото издание на "MAESTRI & RISING STARS" се превърна в истински празник на класическата музика и доказа, че Пловдив продължава да бъде културно средище с европейско измерение.