Ужасяващ инцидент преобръща живота на едно българско семейство. Две деца проявиха смелост, за да спасят живота на своя баща, който в момента води най-тежката си битка - да проходи отново. Семейството отправя апел за помощ към всички пловдивчани и българи.

Кошмарът, който промени всичко за секунди

Любомир Димитров Драгинов (на 40 години) и съпругата му Ралица са военнослужещи – хора, посветили живота си на дълга и родината. На 1 юни обаче съдбата ги поставя пред жестоко изпитание. Докато Ралица е на военно обучение далеч от дома, Любомир претърпява тежък инцидент пред очите на двете им деца – Димитър (16 г.) и Мариела (само на 7 г.).

Децата запазват невероятно самообладание и сами успяват да извикат линейка, спасявайки баща си.

Жестоката диагноза и битката за секунда надежда

Вследствие на инцидента Любомир получава тежка травма – счупване на гръдните прешлени Тh3 и Тh4 и сериозно увреждане на гръбначния мозък. Извършена е спешна 6-часова операция за освобождаване на гръбначния мозък.

Въпреки че операцията е успешна, към днешна дата 40-годишният мъж няма чувствителност и движение в краката. Единственият му шанс за по-независим живот е интензивна неврорехабилитация в специализирани центрове в Турция, където се използват най-модерните методи в медицината.

Сумата е непосилна: Как да помогнем?

Към момента семейството е успяло да събере 11 615 евро, но крайната цел за лечението е 50 000 евро.

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Събраните средства ще бъдат използвани изцяло за:

Специализирана неврорехабилитация в Турция

Медицински прегледи, изследвания и консултации

Транспорт и престой в болничното заведение;

Помощни средства и последваща терапия.

Любомир е човек, който винаги е бил опора за семейството си, грижовен баща и отдаден военнослужещ. Мечтата ни е отново да видим усмивката му и той да бъде до децата си. Молим ви от сърце за подкрепа, споделя съпругата му Ралица.

Всяко дарение и всяко споделяне на историята е крачка по-близо до чудото Любомир отново да стъпи на краката си.

Можете да го направите през тази платформа:

https://pavelandreev.org/bg/campaign/da-pomognem-na-lyubomir-da-se-izpravi-i-da-se-vrne-pri-svoite-deca