Ужасяващ инцидент преобръща живота на едно българско семейство. Две деца проявиха смелост, за да спасят живота на своя баща, който в момента води най-тежката си битка - да проходи отново. Семейството отправя апел за помощ към всички пловдивчани и българи.
Кошмарът, който промени всичко за секунди
Любомир Димитров Драгинов (на 40 години) и съпругата му Ралица са военнослужещи – хора, посветили живота си на дълга и родината. На 1 юни обаче съдбата ги поставя пред жестоко изпитание. Докато Ралица е на военно обучение далеч от дома, Любомир претърпява тежък инцидент пред очите на двете им деца – Димитър (16 г.) и Мариела (само на 7 г.).
Децата запазват невероятно самообладание и сами успяват да извикат линейка, спасявайки баща си.
Жестоката диагноза и битката за секунда надежда
Вследствие на инцидента Любомир получава тежка травма – счупване на гръдните прешлени Тh3 и Тh4 и сериозно увреждане на гръбначния мозък. Извършена е спешна 6-часова операция за освобождаване на гръбначния мозък.
Въпреки че операцията е успешна, към днешна дата 40-годишният мъж няма чувствителност и движение в краката. Единственият му шанс за по-независим живот е интензивна неврорехабилитация в специализирани центрове в Турция, където се използват най-модерните методи в медицината.
Сумата е непосилна: Как да помогнем?
Към момента семейството е успяло да събере 11 615 евро, но крайната цел за лечението е 50 000 евро.
Събраните средства ще бъдат използвани изцяло за:
- Специализирана неврорехабилитация в Турция
- Медицински прегледи, изследвания и консултации
- Транспорт и престой в болничното заведение;
- Помощни средства и последваща терапия.
Всяко дарение и всяко споделяне на историята е крачка по-близо до чудото Любомир отново да стъпи на краката си.
Можете да го направите през тази платформа:
https://pavelandreev.org/bg/campaign/da-pomognem-na-lyubomir-da-se-izpravi-i-da-se-vrne-pri-svoite-deca