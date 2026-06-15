Окръжна прокуратура-Пловдив внесе обвинителен акт спрямо Митко Бошнаков, на 23 г. Той е предаден на съд по четири обвинения.

Първото е за това, че от неустановена дата през месец април 2021 г. до 14.02.2025 г. в Лондон и в Пловдив, при условията на продължавано престъпление, е създал, предлагал, продавал и разпространявал порнографски материали - снимки и видеоклипове на 24-годишна жена, като кадрите били разпространени посредством интернет платформа - престъпление по чл. 159, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от Наказателния кодекс.

Митко Бошнаков е предаден на съд и за това, че през периода от 19.04.2021 г. до 11.02.2025 г. в Лондон и в Пловдив, при условията на продължавано престъпление, е използвал данни от платежен инструмент - електронен дигитален портфейл, на същата 24-годишна жена, като публикувал нейни интимни снимки и видеоклипове без знанието й и получените средства от потребители в общ размер на 2 280 618 щатски долара с равностойност 2 172 744 евро пренасочил по банкови сметки на свое дружество - престъпление по чл. 249, ал.1 вр. чл.26, ал.1 от Наказателния кодекс.

Митко Бошнаков е предаден на съд и за това, че в периода от неустановена дата през месец март 2021 г. до 14.02.2025 г. в Лондон и в Пловдив, при условията на продължавано престъпление, с цел да набави за себе си имотна облага, възбудил и поддържал заблуждение у същата 24-годишна жена, че срещу съгласието да бъде заснемана в интимни снимки и клипове, които да бъдат публикувани на платформата, ще й плаща месечно възнаграждение в размер на 10 000 щатски долара, което не е сторил, и с това й причинил имотна вреда в размер на общо 465 000 щатски долара, като измамата е в големи размери - престъпление по чл.210, ал. 1, т.5 вр. чл.209, ал. 1 вр. чл.26, ал. 1 от НК.

Митко Бошнаков е обвинен и за това, че през периода 19.04.2021 г. до 14.02.2025 г. в при условията на продължавано престъпление, е извършил финансови операции, сделки, придобил е и е пренасочвал чужди парични средства, постъпвали в електронния портфейл от профила на 24-годишната жена в интернет платформа, без да са негова собственост - престъпление по чл.253, ал.5, вр. ал.4, вр. ал.1 и ал.2, пр.1, вр. чл.26, ал.1 от Наказателния кодекс.

Митко Бошнаков и пострадалата жена се запознали през 2021 г. в социалните мрежи, докато живеели в Лондон. И двамата били от Пловдив. Жената споделила, че семейството й имало финансови затруднения. Митко Бошнаков обещал да помогне. Той й направил профил в интернет платформа с платен абонамент и започнал да публикува нейни снимки и видеоклипове с порнографско съдържание.

Обещал да й плаща възнаграждение от 10 000 долара всеки месец, което не се случило. Митко Бошнаков не предоставил достъп на жената до профила в платформата. Така постъпилите финансови средства в електронния портфейл от платения абонамент в размер на общо 2 177 744 евро за периода от април 2021 г. до февруари 2025 г. Митко Бошнаков прехвърлил в свои банкови сметки в България. Установено е, че с част от парите той закупил автомобили и имоти у нас.

Спрямо обвиняемия Митко Бошнаков е взета мярка за неотклонение "задържане под стража“. Делото е внесено за разглеждане в Окръжен съд-Пловдив.