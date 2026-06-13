Инцидент с колонка за зареждане на метан е станал на метанстанция на бул. "Пещерско шосе“ в пловдивския район "Западен“, в близост до УМБАЛ "Св. Георги“. При случая няма пострадали и не е допуснато изтичане на газ.

По информация на служители на обекта млад клиент е потеглил рязко след зареждане, без да забележи, че конекторът все още е свързан към автомобила. Това е довело до повреда на колонката.

След инцидента районът около съоръжението е бил обезопасен до отстраняване на щетите. От метанстанцията уточняват, че газоподаващите системи не са прекъснати и не е установено изтичане на метан, което е предотвратило по-сериозни последствия.

Метанстанцията

Към момента се извършват действия по възстановяване на повреденото съоръжение, информира БНТ. Работата в района на колонката остава ограничена до приключване на ремонта и проверките за безопасност.