За верижна катастрофа в Пловдив научи Plovdiv24.bg. Тя е станала около 8,30 часа тази сутрин. Според очевидци са се ударили четири автомобила, което затруднява движението от Централна към Сточна гара в Пловдив.

Сблъсъкът е на булевард “Христо Ботев", на слизане от Бетонния мост. По първоначална информация няма пострадали. Нанесени са материални щети по блъсналите се коли. Тепърва органите на реда ще установяват причината за възникването на инцидента.

Шофирайте разумно!