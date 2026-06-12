Опасна каскада на един от най-натоварените пътни възли в Пловдив. Шофьор е навлязъл и се е движил в насрещното платно на Коматевския възел, разминавайки се на сантиметри с идващите срещу него автомобили. Моментът е заснет от водач на местна таксиметрова компания, чиято камера улавя как колата лети срещу трафика, преди да предизвика меле. Кадрите бързо тръгнаха в социалните мрежи и отново отвориха темата за безразсъдното шофиране на пловдивските кръстовища, забеляза репортер на Plovdiv24.bg.

Секунди от трагедия

Видеото показва ситуация, която лесно е можела да завърши с челен удар. Коматевският възел е сред възлите с най-интензивно движение в град, пресечна точка на трафика към южните квартали и към изхода на Пловдив, където в пиковите часове колите се движат броня до броня. Навлизането в насрещното платно именно на това място превръща една груба грешка или съзнателно нарушение в потенциална трагедия за десетки хора.

За щастие, видимо от записа, по-внимателните шофьори са успели да реагират и да избегнат прякото сблъскване. Каква е причината нарушителят да се озове в насрещното, дезориентация, опит за заобикаляне на задръстване или нещо друго, остава неясно.

Камерата на таксито като свидетел

Случаят е поредният, в който видеорегистратор на таксиметров автомобил се оказва ключов свидетел на пътен инцидент. Все по-често именно камерите в колите на таксиметровите шофьори, които прекарват по цял ден на пътя, документират нарушенията, които иначе биха останали само дума срещу дума. Записът дава на органите на реда конкретен материал, а на обществото — поредното доказателство колко тънка е границата между обикновено пътуване и тежка катастрофа.

Пореден сигнал за пътната култура в Пловдив

Инцидентът се вписва в нарастващото безпокойство за дисциплината по пловдивските пътища, особено на големите кръстовища и възли. Докато разширението на инфраструктурата в района буксува в административни процедури, ежедневният трафик остава притиснат в съществуващите трасета, а всяко безразсъдно изпреварване или навлизане в насрещното увеличава риска от верижни произшествия.

Засега няма данни за пострадали. Случаят е сигнал както към компетентните органи, така и към самите шофьори, една секунда невнимание или съзнателно нарушение на такъв възел може да коства човешки живот.