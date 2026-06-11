Полицията в Пловдив хвана на място над 100 шофьори на мощни мотори и състезателни коли на Асеновградско шосе. Новината съобщи за Plovdiv24.bg директорът на ОД на МВР в Пловдив старши комисар Васил Костадинов.

Акцията не е по сигнал. Тя е по предварителна информация, придобита в резултат на следване на социални мрежи и различни групи, в които се организират гонки. Такива хора се събират на определени места и в такава ситуация винаги има риск, а и практиката е показала, че се случват състезания и управление с високи скорости, което е неприемливо, каза старши комисар Васил Костадинов

На място установихме 107 лица, 94 мотоциклета и 11 спортни автомобила. Нямаме за цел да провокираме и да търсим причината, поради която са там. Достатъчен е самият факт, че се събират. Това вече създава достатъчно съмнение у нас. Те обясняват, че са там, за да разговарят помежду си, в което, разбира се, няма лошо, добави Костадинов.

По думите му, истината обаче е, че голяма част от тези хора, особено водачите на мотоциклети с голяма кубатура - над 350-400 куб. см, осъществяват системно нарушения. Пътувайки по републиканската пътна мрежа, всички сме свидетели на това. Това е достатъчно полицията да ги преведе в известност, да ги идентифицира, да води наблюдение и да прилага един системен подход на контрол. Нещо, което е и основна функция на превантивната дейност, каза директорът на пловдивската полиция. Очаква се новият подход да доведе до резултати. Пътната безопасност е важен приоритет в работата на МВР, твърди Костадинов.

Акцията е била проведена вчера, в 20.30 часа на Асеновградско шосе. При нея няма задържани лица, защото не са били осъществени гонки.

Не сме имали за цел това да изчакваме. Голямата цел, която преследвахме и реализирахме, беше да идентифицираме лицата. Вече са ни ясни тези хора. И спрямо тях, както казах, ще бъдат приложени превантивни мерки, съгласно подзаконовата нормативна база в МВР за наблюдение и следене на такива лица, систематизирано обобщаване на информация, периодично провеждане на беседи, събиране на допълнителна информация, тяхното движение, дали са нарушители на Закона за движение по пътищата. Това ще става ежеседмично, поясни още старши комисар Костадинов.

Директорът каза още, че тези хора ще имат привилегията да им бъдат връчвани наказателни постановления или електронни фишове за скорост, ако извършват такива нарушения.

Още снощи лицата са били проверени. Връчени са им били единадесет електронни фиша за скорост, които вече са били издадени на тези лица, две наказателни постановления с наложени глоби, съставени са допълнително четири фиша за мотори, които не са минали съответните годишни технически прегледи или не отговорят на определените технически изисквания.

Така целите на акцията на полицията в Пловдив са били постигнати.

Всичките хванати на сборището са млади хора, на възраст от 18-20 години до 40. Това, което ги събира, са интересите, моторите и високите скорости. Имало е и момичета.