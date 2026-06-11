Полицията в Пловдив хвана на място над 100 шофьори на мощни мотори и състезателни коли на Асеновградско шосе. Новината съобщи за Plovdiv24.bg директорът на ОД на МВР в Пловдив старши комисар Васил Костадинов.
По думите му, истината обаче е, че голяма част от тези хора, особено водачите на мотоциклети с голяма кубатура - над 350-400 куб. см, осъществяват системно нарушения. Пътувайки по републиканската пътна мрежа, всички сме свидетели на това. Това е достатъчно полицията да ги преведе в известност, да ги идентифицира, да води наблюдение и да прилага един системен подход на контрол. Нещо, което е и основна функция на превантивната дейност, каза директорът на пловдивската полиция. Очаква се новият подход да доведе до резултати. Пътната безопасност е важен приоритет в работата на МВР, твърди Костадинов.
Акцията е била проведена вчера, в 20.30 часа на Асеновградско шосе. При нея няма задържани лица, защото не са били осъществени гонки.
Директорът каза още, че тези хора ще имат привилегията да им бъдат връчвани наказателни постановления или електронни фишове за скорост, ако извършват такива нарушения.
Още снощи лицата са били проверени. Връчени са им били единадесет електронни фиша за скорост, които вече са били издадени на тези лица, две наказателни постановления с наложени глоби, съставени са допълнително четири фиша за мотори, които не са минали съответните годишни технически прегледи или не отговорят на определените технически изисквания.
Така целите на акцията на полицията в Пловдив са били постигнати.
Всичките хванати на сборището са млади хора, на възраст от 18-20 години до 40. Това, което ги събира, са интересите, моторите и високите скорости. Имало е и момичета.
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