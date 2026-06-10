Колелата на влак, пътуващ от Пловдив към Карлово, са запалили сухи треви край железопътната линия, научи Plovdiv24.bg.

Сигналът за инцидента е подаден около 14:30 часа. Огънят бързо се е разпространил по протежение на участъка от Граф Игнатиево до отбивката за Житница, успоредно на пътното платно.

Пламъците са обхванали близки оризища. Движението в засегнатия пътен участък е регулирано от екипи на пътна полиция. Пожарът е потушен с участието на 12 противопожарни екипа.