Заради политическата нестабилност у нас проектозакон за посредниците при сделки с недвижими имоти престоява години наред, без да се приема от Народното събрание.

Повече от 17 години професионалните сдружения настояват за регистър на брокерите в България. Инициативата е подета още през 2009 година от едно от сдруженията. Това каза в интервю за Plovdiv24.bg адвокатът Антоанета Ненова, която обслужва юридически националното сдружение "Брокери на имоти" и е собственик на Агенция на недвижими имоти. Темата се повдига във връзка със случая, при който в Пловдив бе арестуван 25-годишен брокер, който завлече клиенти със 100 хиляди евро.

Обръщали сме се и сме правили срещи с Централното управление на НАП, с ДАНС, с министри. Но като че ли не се приоритизира проблема, пренебрегва се. И се стига до този резултат, до измамата на брокери, като този случай в Пловдив, посочи Ненова.

По думите и това едва ли е първият случай. Особено в София такива измами са популярни и те са не само от брокери. Според адвокат Ненова, ако има един публичен държавен орган, то тогава хората биха могли да се информират. И както в този конкретен случай, това лице, което мами, веднага би следвало да бъде включено в регистъра. И като лице с подозрение за извършено престъпление, гражданите, като го видят в регистъра, няма да се обърнат към него.

Самите брокери също по този начин ще могат да се легитимират. Това е важно и за целите на данъчното облагане, защото в сферата на недвижимите имоти много хора работят в тъмния сектор, посочи Ненова.

Неслучайно ДАНС имат инструкции от Брюксел и в доклад от 2023-та година България беше включена в черния списък, с още три държави, като две от тях са африкански. Държавата ни беше включена в черния списък за пране на пари през сферата на недвижимите имоти, каза още адвокат Ненова.

Тя поясни, че сдружението "Брокери на имоти" подкрепя проектозакон, който беше внесен от ГЕРБ в 51-то Народно събрание - Закон за посредниците при сделки с недвижими имоти.

В резюме, той предвижда освен регистър и задължителни професионални обучения, както е при адвокатите, при нотариусите. Защото сферата на недвижимите имоти е динамична, законодателството още повече и всички промени трябва да са следят - кадастър, имотен регистър, право на собственост и така нататък. Особено мерките срещу пране на пари, където също има голяма динамика, каза още Ненова.

Сдружението организира непрекъснато обучения по Закона за мерките срещу изпиране на пари, а ДАНС упражнява засилен контрол върху агенциите в страната. Има много наложени санкции на агенции и на брокери, за това че не се спазват тези правила, не се прилагат на практика.

Агенции, които имат офиси, не се укриват по никакъв начин. Но има много брокери, които работят семейно, поединично. Наричат ги "лежащи" или "домашни брокери". Те по никакъв начин не може да се обхванат. От Централното управление на НАП много пъти са опитвали преди години те могат да бъдат идентифицирани. Трудно се случва това, освен чрез данъчни експерти на терен и проверки по обяви.

Другата цел на концепцията за закон, която е заложена в цитирания законопроект са нелоялните търговски практики за жилища по обявите, които в действителност не съществуват. Тези практики са регламентирани и със Закона за защита на потребителите и Закона за защита на конкуренцията.

Обаче, те не касаят брокерите като физически лица и затова от Сдружението смятат, че трябва да има специален закон за посредниците при сделки с недвижими имоти, който да предвижда специални санкции.

Когато, вие като гражданин установите, че една обява е недостоверна или че някой брокер ви лъже очевидно, то вие имате право да се обърнете към Комисията за защита на потребителите и да подадете сигнал. И тогава, по силата на този специален закон за посредниците при сделки с недвижими имоти, Комисията за защита на потребителите е длъжна да извърши проучване, проверка и да наложи санкция. Санкциите, които са заложени, са сериозни, започват от 3000 евро и стигат до доста сериозни суми,. обясни още адвокат Ненова.

Във въпросния законопроект е регламентирано още, че отношенията с клиентите се уреждат само с договори. Задължително е да се подписва тристранно споразумение - купувач, продавач и посредник. Капаро не се дава на ръка на посредника, а със знанието и съгласието на продавача.

Има три професионални сдружения на брокерите в страната и всичките са обединени първо около това да има Централен регистър.

Втората тема, по която са обединени, е да се пресече практиката с недостоверните обяви, което е голям проблем, особено за София. Проблемът го има и в Пловдив.

Третата тема е публичност на стоп капарото, което трябва да бъде фиксирано в договорните правоотношения.

Задължително трябва да има професионални обучения на брокерите, за да не се стига до ситуации като тази с 25-годишния брокер - измамник от Пловдив.

Според адвокат Ненова, работата в този случай е леко неграмотна, недомислена. Брокерът им бил обещал, че има още две жилища, за които той имал готови купувачи. Веднага щели да ги продадат, а те щели да изкарат още много пари.

Самият брокер работи като такъв едва от 3-4 години и не може да се каже, че е толкова обигран. Просто явно си има престъпно мислене, твърди адвокат Ненова.

Според нея, проектозаконът не се приема досега заради политическата нестабилност. Не остава ред до него. Докато се разгледа в комисиите и се насрочи за първо четене, се смениха правителства.