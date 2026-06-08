Пловдивчанин бе задържан за хулиганска проява, съобщиха от пресцентъра на ОД МВР Пловдив.

Малко след 23.30 часа в събота пред двора на Първо РУ 37-годишен пловдивчанин спрял лекия си автомобил "БМВ“ и се втурнал към входа на полицейската сграда.

Същевременно след мъжа тичешком пристигнали други двама, срещу които той започнал да пръска с лютив спрей. От служителите на реда незабавно били взети мерки за прекратяване на конфликтната ситуация, без да има сериозно пострадали.

При предприетата проверка станало ясно, че мъжете преследват шофьора от близко питейно заведение с намерение да изяснят причината за провокативното му поведение към тях. Според предварителната информация, без да има някакъв повод, 37-годишният многократно отправил обидни и нецензурни изрази към клиентите от другата маса.

В рамките на започнатото бързо производство по чл. 325, ал. 1 от НК извършителят е задържан за срок до 24 часа. Документирането на случая продължава.