SOS Taxi е приложение, създадено, за да помага на таксиметровите шофьори в случай на извънредни ситуации. Николай Джумаков, управител на SOS Taxi, съобщи за Plovdiv24.bg, че вече е подаден сигнал до Главна дирекция "Национална полиция" (ГДНП) след нападението над таксиметров водач в Пловдив.
Публикуваме позицията му без редакторска намеса:
SOS TAXI – България официално подаде сигнал до Главна дирекция "Национална полиция" по повод публично разпространена информация за физическа агресия срещу таксиметров водач в гр. Пловдив.
Според публикуваните в медиите данни, след възникнало пътнотранспортно произшествие е последвала саморазправа, при която таксиметров шофьор е станал жертва на физическо насилие.
Към сигнала са приложени публикациите по случая и публично разпространените снимкови материали. В сигнала е поискано от ГДНП да извърши пълна проверка, да установи всички факти и обстоятелства, както и при наличие на данни за извършено престъпление да бъдат предприети действия съгласно закона.
От SOS TAXI – България считаме, че всяка форма на агресия срещу таксиметров водач е абсолютно недопустима. Таксиметровите шофьори работят ежедневно в обществен интерес, превозвайки хиляди граждани, и имат право да упражняват професията си без страх от насилие, заплахи и саморазправа.
За съжаление, подобни инциденти не са единични случаи. През последните години многократно сме ставали свидетели на нападения, заплахи и агресия срещу водачи на таксиметрови автомобили в различни населени места в страната. Поради тази причина настояваме институциите да подхождат с необходимата сериозност към всеки подобен сигнал.
SOS TAXI – България ще следи развитието на случая и очаква компетентните органи да извършат обективна и безпристрастна проверка.
Призоваваме всички свидетели, разполагащи с информация или видеозаписи от инцидента, да съдействат на органите на реда за установяване на истината.
Насилието няма място на пътя.
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