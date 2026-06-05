Окръжна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняеми Станчо Василев, на 44 г., и И.Р., на 51 г., за това, че за периода от началото на 2024 г. до 02.06.2026 г. в Пловдив и областта са участвали в организирана престъпна група с цел извършване на престъпления - пране на пари, данъчни престъпления и престъпления против околната среда.

Спрямо Василев е повдигнато и обвинение и за пране на пари в размер на 1 548 052 евро. В групата са участвали и други лица.

Преди минути той бе доведен в съдебната зала в Окръжен съд Пловдив, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Василев е родом от Асеновград, но живее в Садово. Управител е на собствени търговски дружества. По време на съдебното заседание разбра от адвокатката си, че на 2 юни майка му е получила инсулт и в момента е в болница. Новината го разстрои и просълзи.

От 2023 година е внасял фреон в страни от ЕС, който обаче е бил произведен в Китай и без съответните изисквания от законодателството в Италия. Бил е санкциониран.

От прокуратурата за групата

Част от престъпленията, от които са генерирани значителни финансови ресурси, са извършвани извън територията на България, като те са свързани с избягване на заплащането на дължими митнически сборове за стоки от китайски произход - хладилен газ (фреон). Това е ставало посредством използване на документи с невярно съдържание за произход, количество и качество на стоките.

Също така и с внос, съхранение, търговия и разпространение на територията на страната и други държави от ЕС, на значителни количества флуоросъдържащи парникови газове и озоноразрушаващи вещества, които се отделят при употребата на фреон, в нарушение на Регламентите на Европейския съюз. Данъчните престъпления са извършени на територията на Република България.