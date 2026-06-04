Бутат хотел "Марица", на негово място ще изникне чисто нов хотел, отговарящ на съвременните норми за строителство. Това съобщиха ексклузивно за Plovdiv24.bg инвеститорите от пловдивската компания "Хъс инвест".

Все още няма официално сключен договор за покупката на имота и от компанията отказват да се нарекат собственици, тъй като сделката е с по-сложна структура и изисква време. Но вече има предварителен договор за нея.

По-интересното е, че намеренията на инвеститора са доста сериозни. В предварителните планове се предвижда старата сграда да бъде бутната, тъй като тя е с ниска височина между етажите, строена е по стари норми. Ще се преустройват и по-новите прилежащи сгради. Строителството на хотела ще е по нови стандарти за здравина, височина, прилежаща екосистема. Но ще се запази името на хотела "Марица" заради сантименталната му стойност за пловдивчани.

Тепърва ще се възлагат конкурси за архитектура, като изискванията ще бъдат сградата да отговаря на духа на центъра на Пловдив, на историческите дадености на града и модерното му бъдеще.