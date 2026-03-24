Емблематичният хотел "Марица" се очаква много скоро да има нов собственик, информира Plovdiv24.bg.



Пловдивската компания "Хъс инвест" води сериозни преговори за покупка на имота от вече над 6 месеца, но до официална сделка на този етап не се е стигнало.



Представители на компанията споделиха пред репортер, че отсрещната страна има още доста условия и критерии, които трябва да се покрият, преди да се подпишат финалните документи.



4-звезденият хотел на Ветко Арабаджиев търси своя собственик от началото на 2022 г., купувачи обаче все не се намираха. Към онзи момент исканата му цена бе 17 млн. евро.



Оригиналната сграда на хотел "Марица" е построена в далечната 1968 г. във връзка със Световния младежки фестивал, който се провежда по това време у нас. През 1997-а хотелът е приватизиран от “Виктория инвестмънт" ЕООД.