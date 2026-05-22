Един от най-великите тенисисти в историята навършва 39 години. На 22 май 2026 г. Новак Джокович, сърбинът, който държи рекорда за най-много титли от Големия шлем на сингъл при мъжете, 24, празнува рождения си ден само дни преди старта на "Ролан Гарос". Във втория турнир от Шлема за сезона той влиза в нетипична за мащаба си форма, с нов треньор до себе си и с ясната амбиция за рекорден 25-и трофей от Шлема.

Кой е Новак Джокович

Джокович е роден на 22 май 1987 г. в Белград и пораства в Сърбия през едни от най-тежките години в новата история на страната. Талантът му е забелязан рано от треньорката Йелена Генчич, а тренировките често се провеждат в импровизирани условия, спомен, който сърбинът носи през цялата си кариера.

Десетилетия по-късно той е признат за един от най-великите играчи за всички времена и за централна фигура от т.нар. "Голяма тройка" заедно с Роджър Федерер и Рафаел Надал. Двамата му исторически съперници вече прекратиха кариерите си, Джокович остава единственият от тримата, който продължава да се състезава на най-високо ниво.

Рекорди, които може и да останат вечни

Постиженията на сърбина определят цяла епоха. Освен 24-те титли от Шлема, той е рекордьор по брой седмици начело на световната ранглиста, 428, както и по брой сезони, завършени като номер едно в света, осем.

Кариерата му не спира и в по-зрелите години. През май 2025 г. Джокович спечели 100-ата си титла в АТП тура след успех на турнира в Женева, а през ноември триумфира и в Атина. Сезон 2025 обаче показа и границите на времето, сърбинът достигна полуфинал и на четирите турнира от Шлема, но нито веднъж не стигна до решаващия мач.

Джокович преди "Ролан Гарос" 2026

Рожденият ден заварва Джокович в подготовка за най-трудния за него турнир от Шлема. Жребият за мъжкия сингъл на "Ролан Гарос" 2026 беше изтеглен, като в първия кръг сърбинът ще играе срещу французина Джовани Мпетчи Перикар. Като потенциален съперник в четвъртия кръг се очертава двукратният финалист на пясъка Каспер Рууд.

Самият Джокович не крие, че формата му не е оптимална. Преди старта на турнира той призна пред медиите, че положението не е идеално и винаги има някакъв проблем, признавайки трудности с физическото състояние. В навечерието на турнира сърбинът направи и изненадващ ход, обяви за свой нов треньор бивш номер 12 в световната ранглиста.

Конкуренцията също е сериозна. Световният номер едно Яник Синер се очертава като основен фаворит за титлата, а отсъствието на миналогодишния шампион Карлос Алкарас отваря допълнителни възможности. За Джокович "Ролан Гарос" остава турнирът, на който преследва не просто пореден трофей, а историческа 25-а титла от Шлема, постижение, което би го откъснало напълно от всички в историята на тениса.

На 39 години сръбската легенда е изправена пред въпрос, който витае от няколко сезона: дали времето и тялото ще му позволят още един голям удар на сцената, на която е писал история. Отговорът ще започне да се оформя в следващите дни в Париж.