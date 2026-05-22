Супермоделът Наоми Кембъл продължава да бъде една от най-впечатляващите и емблематични фигури в световната модна индустрия. На 56-годишна възраст тя демонстрира сияйна кожа и изваяна фигура, които по нищо не отстъпват на визията ѝ от 90-те години, когато дефилираше редом до Линда Еванджелиста и Синди Крофорд.

Британският таблоид Daily Mail разкрива детайли около стриктната ежедневна рутина, хранителните навици и анти-ейдж грижата, на които звездата дължи младежкия си вид. Освен натоварената си кариера, обхващаща над четири десетилетия, Наоми е и майка на две деца – петгодишна дъщеря и двугодишен син, родени чрез сурогатна майка.

Сутрешният ритуал и армията от добавки

Наоми Кембъл започва деня си със специално бананово смути, което има за цел да подсили имунната система и да забави процесите на стареене. Напитката е обогатена със суперхрани и специфични съставки:

Баобаб, моринга на прах и артишок;

Колаген и витамин C;

Масло от нар.

Освен шейка, супермоделът приема сериозен комплекс от хранителни добавки, сред които течен витамин C, цинк, витамин D, B12, куркума, черен кимион, пробиотици и семена от папая. При стрес и напрежение тя се доверява на силата на ароматерапията и използва натурално лавандулово масло за успокоение.

Хранене веднъж дневно и бягство от самолетната храна

Една от най-обсъжданите и радикални практики на Кембъл е решението ѝ да се храни само по веднъж на ден, като обядът е основното ѝ меню.

"Ям веднъж на ден и това ме кара да се чувствам добре“, споделя тя, като уверява, че не гладува и слуша сигналите на тялото си. Ако усети нужда, понякога преминава на разтоварващи дни изцяло на вода и сокове.

Моделът напълно избягва млечните продукти и глутена, като от 2014 г. насам спазва предимно вегетариански режим, който ѝ носи усещане за лекота. Личният ѝ готвач Шон Джон, който работи с нея от над десет години, описва храната ѝ като "изключително чиста“. Той разкрива, че Наоми категорично отказва да консумира самолетна храна при пътувания, а в ресторантите често изисква ястия, приготвени извън официалното меню.

Въпреки строгите правила, неделята е нейният "ден за удоволствия“, в който си позволява сладки изкушения като торти, пудинги и десерти.

Спорт без вдигане на тежести

Физическата си форма супермоделът поддържа без изтощителни фитнес тренировки с тежки уреди. Наоми Кембъл залага на упражнения с ниско натоварване, пилатес и тренировки, използващи съпротивлението и тежестта на собственото тяло, за да запази мускулите си дълги и изваяни.