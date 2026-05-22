Соня Васи е модел, дизайнер и певица, пяла в българската група Creep. Родена е на 22 май 1971 г. във Варна. Соня Васи има дъщеря – Бриана, от брака си с бейзболиста Брейди Андерсън.

Заминава да участва в конкурса "Мис Свят“ в Англия през 1988 г., след което се мести да живее в САЩ, където става първата българка, снимала се за списание "Плейбой“.

Притежава модна линия за шалове и пончота, като нейни клиенти са видни имена от Холивуд като Деми Мур, Дженифър Лопес и други.

В ученическите си години тренира лека атлетика и печели медали на 400 и 800 метра. Музиката и сцената обаче са голямата й страст и през 80-те години тя става танцьорка и стилист на популярните братя Аргирови, с които се изявява дори на концерти в бившия СССР.

Соня покорява сцената и благодарение на красотата си. Едва на 14 години тя става "Мис Черно море“, а няколко години по-късно се окичва и с короната на "Мис България“. Тя става първата носителка на тази титла, която представя страната ни на "Мис Свят“ в Лондон.