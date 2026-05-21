Щракнаха скоба на Краси Радков. Звездата от тв екрана бе принуден да чака близо половин час служители на "Паркинги и гаражи", за да освободят возилото му, след като явно е пропуснал да плати предстоя си в синя зона, пише "Ретро". Той успял да разсмее минувачите, които веднага го разпознали.

Актьорът разговарял спокойно със служителите и не направил никакъв скандал. Дори се пошегува със ситуацията и каза, че явно героите, които играе в скечовете, са го застигнали и в реалния живот.