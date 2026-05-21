Николета Маданска ни дава една страхотна идея за пролетно-летните уикенди. За всички от Пловдив, а и за всички, които могат да отделят един ден за разходка из града.

"Атмосфера като на далечно сафари. Сок от кокосови орехи за тях и африканско кафе за мен. Новото зоокафе в любимия ни Природонаучен музей в Пловдив е истинско приключение", написа Николета в социалната мрежа Фейсбук.

Новата зала "Африка" се радва на изключително голям интерес, защото всички посетители, които си закупят билет за експозицията на основната сграда, след това отиват и разглеждат новата експозиционна площ. Те могат да седнат и да изпият едно кафе в духа на Африка. Зала “Африка" на Природонаучния музей бе открита на 17 ноември 2025 година. Ремонтът на залата започна през юни същата година. Това е сградата на бившата емблематична бирария в Пловдив "Розенхоф", която музеят получи в края на миналата година.

Други атракции

Морският аквариум в музея се състои от 6 аквариума с общ литраж около 7500 литра. Около 50 вида. Можете да видите голямо разнообразие от екзотични риби и корали, обитаващи Тихия, Индийския и Атлантическия океан.

По-известни представители са синият танг, рибата клоун, лъвски риби, ангелски риби, зебразоми и др. Освен корали, в морските аквариуми може да срещнете и още много безгръбначни животни, включително октопод.

Също така ще имате удоволствието да видите нестандартен по форма аквариум, пълен с медузи от Черно море. Не е за изпускане и черноперата рифова акула, която може да наблюдавате само в аквариума на РПНМ -Пловдив