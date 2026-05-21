Ексклузивният финален епизод на петия сезон на риалити формата "Ергенът“ вече бе видян от феновете в платформата VOYO, а след края му сред зрителите настана по-скоро разочарование. В последния епизод всичко се завърна в имението на първия коктейл, където водещите Наум Шопов и Мартин Николов - Елвиса посрещнаха четирите оформили се двойки, за да разкажат как протичат отношенията им три месеца след края на снимките в Шри Ланка.

Сватбени камбани след Шри Ланка

Още преди няколко седмици Кристиян и Елеонора напуснаха формата като първите влюбени, които са категорично убедени, че са намерили сродната си душа. Той заяви най-силни симпатии към нея отдавна, което отказа останалите момичета от неговия отбор да се борят за сърцето му. До предложение за брак в самото предаване не се стигна и годежният пръстен тогава се оказа на врата, а не на безименния пръст на Елеонора, но приключението за тях е продължило и след като камерите спряха да следват всяка тяхна стъпка.

Сега, три месеца по-късно, двамата са на романтично пътешествие на остров Бали, където Крис падна на колене пред Нора и двамата си казаха заветното годежно "да“. По време на видеовръзка от Бали пред водещите Наум и Мартин, първата случила се двойка в цялата история на българския формат на "Ергенът“ потвърди, че е заедно и двамата са щастливо влюбени.

Неочакваната раздяла след полети над половината свят

Стоян, когото Мартин Елвиса описа като ергена, прелетял два пъти половината свят, се изправи на живо пред въпросите на водещите три месеца след прибирането си в Пловдив. След поредица от обрати и завръщането на Стоян за неговото момиче, той и Илияна останаха една от двойките на финала и прекараха първата си нощ заедно, като тогава бяха категорични, че се чувстват на правилното място и не съжаляват за избора си. Те избраха да не си дават повече отпуски и да споделят ежедневието си в трите месеца до финала.

Илияна и Стоян преминаха през най-много изпитания и сътресения, но три месеца по-късно Стоян разкри взаимното им решение да не бъдат вече заедно, защото просто не им се получава. Те не крият, че са се харесали, но до влюбване така и не се е стигнало, а като основна причина за раздялата си изтъкват, че не са успели да си кликнат и не са имали особено силни чувства помежду си.

По време на самия разговор направи впечатление поредицата от различия в характерите, които те демонстрираха пред зрителите три месеца след прибирането си съответно в Пловдив и в Плевен. Те са осъзнали, че са много различни и просто са се разминали някъде по пътя, но продължават да са в добри приятелски отношения. Илияна сподели, че явно е имала по-различна представа за Стоян и за това какъв мъж би бил до нея в реалната действителност.

Кратки отношения на физическо ниво

Понеже феновете описват финала на оператора Георги Гатев и Румяна като приятели с привилегии, тяхната история също бе подложена на коментар. Те имаха своята последна 24-часова среща, а след края ѝ Гатев най-после получи мечтаната първа целувка след последния разговор с Наум. Пред него те декларираха, че излизат заедно от формата и ще търсят любовта в реалните житейски условия в България или в Испания, тъй като Румяна живее в Барселона.

Връзката между Румяна и Гатев започна извън сценария и продължи без гаранции, а три месеца след снимките на предаването тя вече е в миналото. Отношенията им са продължили около месец и са били на чисто физическо ниво, след което тя е заминала за Барселона сама и двамата са стигнали до извода, че нещата между тях няма да се случат. Зрители коментират, че вероятно е надделяло интимното и физическо привличане в началото и те са консумирали връзката си по този начин, но нищо повече не е възникнало впоследствие.

Драмата на финала и скритото име на листа

Най-сюблимният момент настъпи в последните минути от финалната серия, в която Марин остана единствен да избира между две момичета и написа своя избор на лист, който остана скрит до финала в София. Дилемата на Марин между Михаела или Любомира обаче пое в неочаквана посока за по-голямата част от зрителите. Марин сподели, че още в първия възможен момент е казал на двете претендентки, че на листчето е написал името на Любомира, което се оказа изненада след всичко, случило се между него и Михаела.

В записано видео послание Михаела разкри, че е разбрала за избора на Марин още на последната им среща през нощта, която прекараха заедно в палатката в джунглата. Тя сподели, че не ѝ е останало друго решение, освен да го приеме и да продължи напред, а в думите ѝ се усети особена студенина и нараненост, като тя отказа да дойде за финалния епизод в студиото и заяви във видеото, че не иска да се връща повече назад. Марин призна, че му е станало малко тъжно и че с идеята да бъде съобразителен, може би е подвел някои от момичетата, включително Михаела, като отчете като грешка нейното фаворитизиране в началото.

С Любомира пък на Марин всичко му е било леко, приятно и забавно, но въпреки че тя беше неговият избор още в Шри Ланка, след трите месеца извън предаването двамата не са съумели да запазят връзката си. Разочарованието за зрителите настъпи, когато стана ясно, че те са предпочели да останат само много близки приятели. Двамата не отговориха директно на въпроса дали са били интимни, но оставиха вратата отворена занапред с твърдението, че времето ще покаже, въпреки че в крайна сметка дори не са направили опит да имат истинска връзка. Така три от любовните истории не устояха на предизвикателствата на действителния живот, а единствено Крис и Елеонора доказаха, че чувствата им са намерили своя път.