Българското законодателство позволява на гражданите, достигнали пенсионна възраст, да продължат трудовата си дейност и да генерират допълнителни доходи, без това да оказва негативно влияние върху размера на получаваната пенсия за осигурителен стаж и възраст. Финансовите правила, дължимите данъци и осигурителните вноски обаче се различават съществено в зависимост от източника на средствата — трудови правоотношения, граждански договори, свободна професия или отдаване на имоти под наем.

Доходи по трудов договор

При този масов сценарий пенсията не претърпява никакви промени и продължава да се изплаща в пълен размер всеки месец. Върху брутното трудово възнаграждение се дължат стандартните социални и здравни осигуровки, като единственото изключение за работещите пенсионери е отпадането на вноските за фонд "Безработица“, което намалява общата осигурителна тежест. Заплатата се облага с плосък данък от 10%, докато самата пенсия (независимо дали е от държавното осигуряване, универсален или доброволен фонд) остава изцяло необлагаем доход. Ако лицето няма други извънредни доходи извън заплатата, работодателят урежда данъчните задължения и не се налага подаване на годишна декларация.

Два метода за преизчисляване на пенсията

Натрупаният допълнителен осигурителен стаж след пенсиониране дава право на актуализация на сумата, като съществуват две коренно различни възможности за това:

Служебно преизчисляване: Извършва се напълно автоматично от Националния осигурителен институт (НОИ) от 1 април всяка година, като се зачита единствено допълнително придобитият осигурителен стаж през предходната календарна година. Преизчисляването се прави въз основа на осигурителния доход, от който е изчислена първоначалната пенсия, а не върху новите текущи суми.

Преизчисляване по заявление: Извършва се по искане на пенсионера чрез подаване на безплатно, еднократно заявление до териториалното поделение на НОИ. При този вариант институцията взема предвид както допълнителния стаж, така и новия осигурителен доход след пенсионирането, прилагайки по-благоприятния за гражданина вариант съгласно Кодекса за социално осигуряване (КСО). Това е силно предимство за хора, които в момента се осигуряват на по-високи заплати в сравнение с периодите преди пенсионирането си.

Работа извън трудови правоотношения

Когато доходите идват от граждански договори или упражняване на свободна професия, законовата уредба предоставя на пенсионерите право на избор. При граждански договор удържаният данък е 10% след приспадане на нормативно признатите разходи, но по отношение на социалните осигуровки (фонд "Пенсии“ и ДЗПО) лицето може изрично да декларира в Сметката за изплатени суми дали желае да ги плаща, или не. Повечето работещи избират да не се осигуряват, за да задържат по-висок чист доход в момента, но плащането на вноски осигурява възможност за последващо вдигане на пенсията по заявление. Същата логика важи и за свободните професии, където здравното осигуряване върху избрания доход (между минималния и максималния праг) е задължително, но социалните вноски остават по избор.

Пасивни доходи от отдаване под наем

Отдаването на собствен имот под наем се третира като пасивен доход, който се облага с 10% налог върху сумата, намалена с 10% нормативно признати разходи. Тези финансови постъпления не са обвързани със социални осигуровки, но за тях съществува абсолютното задължение да бъдат декларирани пред данъчните органи. Дори когато наемателят е юридическо лице и удържа авансовия данък, собственикът на имота е длъжен да отрази сумите в годишната си отчетност.

Задължения за подаване на годишна данъчна декларация

Срокът за деклариране на допълнителните доходи пред НАП е до 30 април на следващата календарна година. Подаването на декларация е задължително за всички пенсионери, които през годината са получавали средства от граждански договори, свободна професия, занаятчийство, наем, продажба на финансови инструменти или източници в чужбина.

В документите се описват единствено доходите извън пенсията, като се формира общата годишна данъчна основа и се приспадат вече платените авансови налози. При попълването на декларацията работещите пенсионери могат да се възползват и от предвидените от закона данъчни облекчения за застраховки "Живот“, дарения или вноски в доброволни фондове.