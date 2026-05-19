Правителството на Румен Радев наследи едно сравнително добро положение, което сега бавно и сигурно се разваля, защото ние вече 6-ти месец нямаме управление в държавата и никой не се грижи за това да прави нещо освен инерцията да се поддържат живи някакви държавни структури. Това каза пред наш репортер политическият анализатор Виктор Димчев.

"Това е изключително опасно и както изглежда - ще продължи доста дълго време", предупреди той.

"Радев не успява да се разбере с важните хора в държавата и да убедини усилията им с тези на своята нововъзникнала партия", отсече политическият анализатор.

Според Димчев важните хора са тези, които държат едрия капитал в България и плащат голямата част от данъците, които поддържат бюджета.

"При първите крупни грешки, направени от страна на Румен Радев - опозицията ще спре да действа само с "въздържал се". Подозирам, че те ще са свързани именно с бюджета. Тогава ще се разбере кой е против и кой какви политики ще защитава. Опозицията в момента дебне Радев да сгреши някъде, но той не прави абсолютно нищо и не може да бъде обвинен или хванат на тясно по някоя от темите, по които той реално не работи", обясни анализаторът.

Виктор Димчев прогнозира бавен вътрешен разпад в "Прогресивна България".

Цените

"Цените непрекъснато растат през последните месеци. И двете правителства - на Андрей Гюров и сегашното не изглежда да успяват да направят нещо по въпроса. Тази инфлация касае най-вече продуктите, които се употребяват ежедневно. Хранителните продукти например - цените стават на практика космически. Всеки човек, който е хапвал пица в някое заведение знае, че цените са драстично по-високи. За мнозина българи тази ваканция, която предстои ще бъде лукс и те ще я гледат през своите екрани на компютрите", категоричен бе Димчев.

Очакванията на хората

"Вече повече от месец не виждам нещо да се прави от страна на кабинета "Радев" освен обявената война на крупните вериги, която най-вероятно ще има твърде малък ефект, защото те вече са плътно на пазара и имат своята стъпка във всеки един български по-голям град. Много трудно ще бъдат изместени, който каквото иска да прави. В крайна сметка премиерът не е магьосник и той няма да успее еднолично да овладее ръста на цените. Той би могъл да бъде овладян чрез стимулиране на икономиката, но не се случва. Чрез развързване на държавната кесия, чрез приемане на бюджета и освобождаване на тези ресурси, които не се ползват от бизнеса и държавата, а стоят заключени в политическите решения на депутатите", каза Виктор Димчев.