Румен Радев ще направи първата си визита зад граница като премиер. Днес той ще се срещне с германския канцлер Фридрих Мерц в Берлин. Българският премиер ще бъде посрещнат с военни почести, след което Радев и Мерц ще проведат разговор на четири очи.

В българската делегация са още вицепремиерът Александър Пулев и министърът на външните работи Велислава Петрова.

Двустранното сътрудничество, европейската политика и международната политика за сигурност са основните акценти в разговорите между двете делегации.

Федералната република е водещият външнотърговски партньор на страната ни, стокообменът надхвърля 12 милиарда евро. На българския пазар оперират стотици германски компании, които осигуряват хиляди работни места в автомобилната индустрия и промишлеността. По данни на БНБ, сумарните германски инвестиции в България през на 2025 г. възлизат на 4.2 милиарда евро.

Новият етап в отношенията е свързан с отбранителната индустрия и мащабните общи проекти с концерна Райнметал, който инвестира у нас в заводи за барут и снаряди по стандарти на НАТО. Инвестиция бе договорена от Радев в рамките на мандата му като президент.