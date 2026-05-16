Бившият министър на правосъдието Андрей Янкулов изрази силно възмущение от отказа да бъде образувано дисциплинарно производство срещу и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов. В ефира на предаването "Офанзива с Любо Огнянов" по NOVA NEWS той обяви, че Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) е допуснала срокът по предложението му да изтече поради пълно бездействие.

Янкулов поясни, че очакванията му са били за задействане на процедури както срещу Сарафов, така и срещу градския прокурор на София Емилия Русинова.

Двойният стандарт на ВСС: Случаят "Гешев“ срещу случая "Сарафов“

Бившият правосъден министър категорично отхвърли аргумента на колегията, че не е имало достатъчно данни в подкрепа на твърденията му. Той подчерта, че целта на самото дисциплинарно производство е именно изясняването на фактите, а доказателствата по казуса са публично известни.

Янкулов направи директен паралел с близкото минало и предсрочното освобождаване на предишния главен прокурор:

Същият състав на ВСС и Прокурорската колегия освободи предсрочно Иван Гешев заради негово публично изявление, в което използва израза "политически боклук“. Това тогава беше счетено за напълно достатъчно основание за отстраняването му припомни Янкулов

В допълнение той посочи, че лично е внесъл пет отделни обстоятелства, доказващи системно уронващо престижа поведение от страна на Сарафов.

Предложението ми е изцяло обосновано и е абсолютно годен акт, по който би следвало да бъде образувано дисциплинарно производство категоричен бе Андрей Янкулов

Сянката на "Осемте джуджета“: Съмнителни пътувания извън страната

По време на разговора бе засегнат и казусът около Теодора Георгиева. Андрей Янкулов заяви, че вижда сериозен проблем в дадените от нея обяснения относно присъствието ѝ в затворения ресторант "Осемте джуджета“, свързван с Петьо Петров-Еврото.

Като още по-компрометиращ факт той изтъкна информацията, че градският прокурор Емилия Русинова е пътувала в един и същи автомобил с Пепи Еврото, с който двамата заедно са напуснали пределите на страната. По думите на Янкулов, най-притеснителното в цялата ситуация остава пасивното поведение и липсата на адекватна реакция от страна на прокуратурата.

Рисковете пред промените в Закона за съдебната власт

В края на своя коментар бившият министър се спря и на готвените реформи в съдебната система. Той предупреди, че залагането на абсолютна забрана настоящият състав на ВСС да взема определени стратегически решения крие сериозни рискове. Според него подобен законов блокаж може да създаде сериозен институционален проблем, особено в ситуация, в която не е ясно колко дълго ще продължи процедурата по избор на нов състав на съвета.