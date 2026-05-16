Лидерът на "Изправи се.БГ“ Мая Манолова поиска незабавни държавни мерки за овладяване на драстично и необосновано високите цени на хранителните продукти, лекарствата и услугите на мобилните оператори у нас. Тя подчерта, че българските граждани имат справедливо очакване за реално намаляване на стойността на стоките в секторите, където надценките в търговската мрежа са прекомерни.

Мая Манолова коментира внесените в Народното събрание законопроекти от коалицията "Прогресивна България“ в ефира на Bulgaria ON AIR, информира Plovdiv24.bg.

Политическа подкрепа за законодателни реформи

По думите на Манолова управляващите трябва да бъдат подкрепени в усилията им за справяне с пазарните аномалии. Тя поздрави политическата сила "Прогресивна България“ за внасянето на два законопроекта за изменения в Закона за Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и Закона за защита на потребителите (КЗП). Лидерът на "Изправи се.БГ“ изтъкна, че това е първата голяма политическа сила, която открито застава зад правата на гражданите и предприема мерки срещу интересите на монополистите, като изрази надежда текстовете да бъдат успешно приети между първо и второ четене.

Натиск върху производителите и огромни надценки

В търговската мрежа у нас вече е официално доказано съществуването на надценки, които в определени големи вериги достигат до 120%. Този сериозен марж оказва смазващ натиск върху потребителите, докато в същото време родните производители нямат никакъв стимул да развиват дейност. Заради системното извиване на ръце от страна на търговците и безхаберието на държавните институции, през последните години в Кюстендил масово се изкореняват черешови насаждения, а в млечния сектор се унищожават цели стада.

Моралният критерий като законова норма

Основната цел на реформата е въвеждането на т.нар. "справедлива цена“, която трябва да се превърне от морален ориентир в обективен законов критерий по методика, определена от Министерския съвет.

Надявам се, че т.нар. "справедлива цена" от морален критерий ще се превърне в законов, обективен критерий, който задължително ще трябва да се спазва. Ако търговските вериги имаха поне малко морално отношение към българските потребители, може би щеше да е сигурно, че справедливите цени ще сработят, защото когато бъде определена такава цена, ще е ясна и методиката, определена от МС. Не е нормално литър мляко, който се изкупува на под 50 евроцента, да се продава като сирене за 18 евро поясни Манолова

Приложение на утвърдения хърватски модел

Европейските практики в страни като Румъния, Гърция, Унгария и Хърватия показват, че контролът върху пазара се извършва успешно чрез въвеждане на таван на цените и лимит на надценките. Ако предложените у нас "справедливи цени“ се окажат неефективни, държавата ще трябва да пристъпи към следващата по-строга стъпка. Хърватското законодателство е най-близко до ситуацията в България, тъй като след влизането си в еврозоната преди две години, тамошното правителство получи правото да определя списък, който постепенно нарасна от 40 до 100 основни продукта с фиксирани пределни цени и надценки.

Настоящата криза е пряк резултат от бездействието на редица предходни правителства. Манолова посочи, че отговорност за днешното състояние носи и предишната управляваща коалиция.

Това, което се случва в момента, е резултат от безхаберие, което наблюдавахме през редица правителства. Тази коалиция, в която участваха ГЕРБ, ДПС, ДПС, "Има такъв народ" и БСП е отговорна, че замаза очите на хората с предизборен трик - прие на първо четене законодателство и после не го довърши. Положението на българските домакинства в момента е брутално разклатено. Ако няма да се повишат доходите, то хората трябва да бъдат защитени от несправедливо високите цени добави бившият омбудсман Мая Манолова

Спекула при лекарствата и извънредни адвокатски хонороари

Сериозно безпокойство буди и фактът, че цените на медикаментите, които се продават без лекарско предписание, продължават бързо да се покачват. Паралелно с това се наблюдава и издевателство от страна на мобилните оператори, чиито договорни клаузи представляват ежедневен натиск над възрастните хора, докато контролните институции не изпълняват задълженията си. В ефира беше даден и драстичен пример за телеком, който си е позволил да поиска от граждани сумата от 70 000 лева за адвокатски хонорар, като пред съответната съдебна инстанция работата на защитата се е състояла единствено в писмен отговор от пет страници.