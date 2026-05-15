МВР извършва мащабна проверка за броя и самоличността на охраняваните лица от висшия ешелон на властта, за да установи евентуални несъответствия и да предприеме мерки. Вътрешният министър Иван Демерджиев обяви в кулоарите на парламента, че фокус на инспекцията е и охраната на лидерите на ГЕРБ и ДПС – Бойко Борисов и Делян Пеевски.

Министър Демерджиев подчерта, че макар част от информацията за разходите да остане служебна тайна, обществото ще получи яснота за вложените средства, които по думите му са "доста сериозни“. Той бе категоричен, че задачата на ведомството е да не позволява подобни практики да продължават в бъдеще.

Не е тайна колко е струвало. Това е важен въпрос и ще бъде изяснен. Всеки, за когото се установи извършена нередност, ще понесе своята отговорност. Изискал съм подробна справка за всички лица в системата на МВР, които ползват охрана. заяви Демерджиев пред медии

Разследване на по-знакови престъпления

Относно актуалните инциденти в страната, министърът коментира случая в Говедарци, като го определи по-скоро като личностен конфликт, отколкото като терористичен акт. Към момента не е потвърдено дали използваната при инцидента граната е била бойна. По отношение на сбиването в Габрово от 6 май, министърът увери, че полицейското присъствие е засилено, а главният секретар на МВР е на място, за да координира мерките за овладяване на напрежението.

Случаят "Петрохан"

Работата продължава и по случая с прохода "Петрохан“, където се анализират нови данни. Министър Демерджиев съобщи още, че планира лични посещения във всички регионални дирекции на МВР, преди да вземе окончателни решения за евентуални кадрови промени в структурите.