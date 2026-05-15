Един мъж е задържан, след като е ударил лидера на "Да, България" Ивайло Мирчев.

Инцидентът е станал в столичния квартал "Лозенец". Според източници на bTV причината за нападението е спор за неправилно паркиране между депутата и задържания.

По неофициална информация съпредседателят на "Да, България" се е прибирал. Видял млад мъж, работещ като доставчик, и му направил забележка, че е паркирал неправилно. Той обаче не се трогнал от думите на депутата и му казал, че първо ще си свърши работата.

