Слънчево изригване от клас M5.7 в активната област на петната AR4436 доведе до масивно изхвърляне на коронална маса, което според прогнозите на специалистите може частично да засегне земната атмосфера към края на седмицата. Потокът от плазма е бил регистриран при движението на слънчевата зона, която става все по-директна заплаха за планетата ни при всяко следващо изригване.

Макар основният поток от последното изхвърляне да преминава на изток от Земята, периферията на слънчевия облак може да ни достигне около 13 май, информира Plovdiv24.bg. Експертите от американската агенция NOAA и британската метеорологична служба вече издадоха предупреждения за възможния сблъсък на плазмения облак с нашата атмосфера.

Вероятност за геомагнитни бури и сияния

Ако слънчевият поток достигне Земята, се очаква възникването на слаби геомагнитни бури от клас G1. Тези явления могат да станат причина за засилване на полярните сияния, които да бъдат наблюдавани в северните части на САЩ и над Великобритания. Въпреки че прогнозираната буря е от нисък клас, тя е индикатор за повишената активност на нашата звезда.

Мощ на изригването и технически ефекти

Слънчевите изригвания се класифицират в пет категории (A, B, C, M и X), като всяка следваща е десет пъти по-мощна от предходната. Последното регистрирано събитие от клас M5.7 притежава достатъчно енергия, за да предизвика радиосмущения на Земята. Специалистите продължават да следят областта AR4436, тъй като нейното позициониране спрямо Земята предполага по-сериозни последствия при бъдещи експлозии.