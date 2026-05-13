Примата на българската естрадна музика Лили Иванова излезе с емоционален пост по повод предстоящото българско участие в конкурса "Евровизия":

"Успех на младата и талантлива певица Дара/Дарина Йотова! Скъпо българско момиче, България се гордее с теб! Бъди щастлива и … Бангаранга!", написа примата в профила си в социалната мрежа Фейсбук.

Полуфиналите

Снощи бе първият полуфинал на 70-ото издание на музикалния конкурс "Евровизия 2026“. На сцената във Виена излязоха 15 участници. Финалистите от първия полуфинал бяха избрани след гласуване от зрителите.

Това са Гърция, Финландия, Белгия, Швеция, Молдова, Израел, Сърбия, Хърватия, Литва и Полша.

Пет отпаднаха. За приза няма да се състезават Грузия, Естония, Португалия, Сан Марино и Черна гора.

България е представена от DARA и песента Bangaranga, която ще открие втория полуфинал утре, 14 май. А големият финал е два дни по-късно – на 16 май. До него, след гласуване, ще бъдат допуснати 10 държави.

БНТ ще излъчи двата полуфинала, както и големия финал. Те започват в 22:00 часа.

Политически нотки

Тази година "Евровизия“ е белязана от политическо напрежение – няколко държави бойкотират конкурса и дори няма да го излъчват. Причината са съмнения, че от Израел са манипулирали зрителския вот миналата година, както и критики, свързани с войната в Газа.