Последният етап на българска земя от колоездачната обиколка на Италия се превърна в сцена на любовта. Младоженци попаднаха в центъра на едно от най-гледаните спортни събития в света.

Часове след като си казват "да“, Лавиния и Цветелин се озовават пред милионите зрители на Джиро д’Италия. Когато избират Долни Пасарел за сватбения си ден, двамата не подозират, че едно от най-големите спортни събития в света ще се превърне в част от личната им история.

"Разбрахме два месеца преди сватбата. Първо се притеснихме, че ще затворят пътя, а после решихме – щом така се случва, да се снимаме там“, казва Цветелин.

Просто бяхме развълнувани да видим състезанието и искахме хубави сватбени снимки с колоездачите зад нас“, казва Лавиния.

Само минути по-късно кадрите с младоженците обикалят света. Сватбената фотосесия край трасето се превръща в един от най-коментираните моменти от българския финал на Джирото.

"Със сигурност ще се радваме много да го разправяме това на децата ни в бъдеще. Хората няма да го забравят. И като цяло е незабравимо преживяване“, казва Цветелин.

Кадрите с Лавиния и Цветелин впечатлиха дори организаторите, които ги описаха с думите "Amore infinito“.

"Безкрайна любов“. Точно това искаме за бъдещето“, казва Лавиния. "Сега и завинаги“, казва Цветелин.

Заедно с историята за любовта, последният етап на Джиро д’Италия у нас показа пред света и традиционно българско хоро, балет под открито небе и дори възстановка на римския Първи Италийски легион от Свищов, който посрещна колоездачите в София с надпис "Рим, това е София“, пише bTV.