На 12 август 2026 година части от Гренландия, Исландия и Испания ще потънат в пълна тъмнина за период до две минути по време на впечатляващо пълно слънчево затъмнение. Небесното зрелище ще превърне деня в нощ за градовете и селата, разположени в зоната на пълната фаза, превръщайки явлението в една от най-търсените туристически дестинации за годината.

Подробности за феномена

Интересът към събитието е огромен, като вече се организират множество специализирани събития и фестивали за неговото наблюдение. В Исландия един от акцентите е мащабен рейв край Рейкявик с участието на музикалната легенда Бьорк, където пълното затъмнение ще трае една минута и четири секунди. Посетителите ще получат специални защитни очила, а програмата включва и изложба в Националната галерия на Исландия.

Други ключови локации за феновете на астрономията включват:

- Рибарското селище Хелисандур (Исландия): Петдневен фестивал от 11 до 15 август с музика и лекции, където мракът ще продължи две минути и седем секунди.

- Винуеса (Испания): Организира се петдневно събитие с няколко сцени, като пълното затъмнение ще настъпи точно преди залез за близо две минути.

- Майорка (Испания): Подготвено е специално комбинирано пътуване с влак, трамвай и лодка за наблюдение на явлението директно от морето.

За индивидуалните наблюдатели са налични круизни маршрути и онлайн карти, които показват най-точните точки за гледане и очакваната продължителност на фазата в Гренландия и останалите региони.

Важно е да не забравяме за очилата

Експертите напомнят, че безопасността е приоритет – директното гледане към слънцето е опасно за зрението. Използването на очила със стандарт ISO 12312-2 е задължително, освен в краткия момент на пълното затъмнение, когато слънчевият диск е изцяло покрит, предава Еuronews.