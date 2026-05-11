На 12 август 2026 година части от Гренландия, Исландия и Испания ще потънат в пълна тъмнина за период до две минути по време на впечатляващо пълно слънчево затъмнение. Небесното зрелище ще превърне деня в нощ за градовете и селата, разположени в зоната на пълната фаза, превръщайки явлението в една от най-търсените туристически дестинации за годината.
Подробности за феномена
Интересът към събитието е огромен, като вече се организират множество специализирани събития и фестивали за неговото наблюдение. В Исландия един от акцентите е мащабен рейв край Рейкявик с участието на музикалната легенда Бьорк, където пълното затъмнение ще трае една минута и четири секунди. Посетителите ще получат специални защитни очила, а програмата включва и изложба в Националната галерия на Исландия.
Други ключови локации за феновете на астрономията включват:
- Рибарското селище Хелисандур (Исландия): Петдневен фестивал от 11 до 15 август с музика и лекции, където мракът ще продължи две минути и седем секунди.
- Винуеса (Испания): Организира се петдневно събитие с няколко сцени, като пълното затъмнение ще настъпи точно преди залез за близо две минути.
- Майорка (Испания): Подготвено е специално комбинирано пътуване с влак, трамвай и лодка за наблюдение на явлението директно от морето.
За индивидуалните наблюдатели са налични круизни маршрути и онлайн карти, които показват най-точните точки за гледане и очакваната продължителност на фазата в Гренландия и останалите региони.
Важно е да не забравяме за очилата
Експертите напомнят, че безопасността е приоритет – директното гледане към слънцето е опасно за зрението. Използването на очила със стандарт ISO 12312-2 е задължително, освен в краткия момент на пълното затъмнение, когато слънчевият диск е изцяло покрит, предава Еuronews.
