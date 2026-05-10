Въпреки очакваните рекордни приходи от предстоящия си мегаконцерт под открито небе, естрадната прима Лили Иванова е отправила неочаквана молба към Столична община. Певицата е поискала от кмета Васил Терзиев да бъде освободена от таксата за ползване на пространството пред катедралния храм "Св. Александър Невски", пишат от "Уикенд".

Аргументът, с който екипът на Лили Иванова е защитил искането за безвъзмездно ползване на общинския терен, е статутът на концерта като културно събитие с международно значение. Според запознати, сумата, която певицата се опитва да спести, е под 10 000 евро – сума, която изглежда незначителна на фона на прогнозираните печалби.

Критици и столичани обаче намират искането за "нагло", предвид търговския характер на проявата. Концертът на 2 септември не е подарък за феновете, а сериозно бизнес начинание.

На фона на очакваните милиони печалби (няма спор, напълно заслужени), е малко цинично, че Лили Иванова се стиска да плати мизерната такса за концерта си на площад "Св. Александър Невски", коментират в бранша. Но при нея молбите за аванта към институциите са си навик. Както вече сме писали, Лили не се посвени да финансира закриването на миналогодишното си турне със субсидия от и без това скромния бюджет на културното министерство.

С отпуснатите 60 000 лева бе платен хонорара на музикантите от оркестъра на Софийската опера и балет, които дадоха всичко от себе си, за да направят шоуто наистина велико. Лили не пропусна да им благодари за това, но похвалите и прозвучаха малко като в поговорката "С чужда пита помен прави".

От друга страна, шоуто в центъра на София ще си струва. Пред портите на храма Лили Иванова ще излезе с обновена двучасова програма – комбинация от големите u хитове в нови аранжименти и изцяло нови песни, които в момента се записват като част от нов албум. Записът би следвало да е готов до датата на концерта.

Идеята за концерт на открито в София се обсъжда от години в екипа на Лили, но липсва подходящо място за събитие от подобен характер, обясняват хора от екипът и. Както тя самата се шегува: "От 100 години не съм имала концерт на открито в София".