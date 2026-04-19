Култовата рок група "Фактор" отново изригва с голям концерт на 24 април 2026 г. от 20:00 часа. Специален гост на концерта ще бъде Димитър Туджаров – Шкумбата, съобщиха за Plovdiv24.bg членове на групата.

Вече повече от половин век "Фактор" вълнува почитателите си на музикалната сцена със силно сценично присъствие.

И този път публиката ще се наслади на ритъма на емблематичните песни на групата. Ще чуе и най-новото им парче "Император".

Основател на рок-групата е Веселин Тодоров - бас китара. През нея преминават култови музиканти. Днес соло вокал е Васил Стоянов, Петър Георгиев (Пешето) е първа китара Румен Лозанов - клавишни, Атанас Стефанов - втора китара и Йордан Стаменков - ударни.

Група "Фактор" е носител на български и международни награди - Златен орфей" през 1979, Награда за най-добра чужда композиция (извън Великобритания) на Фестивал в Кевън, награди в САЩ, Нешвил, Западна Германия, Австрия и др.

В края на 2022 историята на Група "Фактор" е пресъздадена в музикално- документален филм "Срещу времето", излъчен по кината.