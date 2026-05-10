Културният живот под тепетата бе белязан от едно от най-очакваните арт събития на сезона – новата самостоятелна изложба на Васил Василев – Зуека. Макар от няколко години обичаният актьор и художник да живее и твори в Испания, той отново избра артистичната атмосфера на Пловдив, за да покаже последните си живописни творби, наситени с характерния за него колорит и философски оптимизъм, информира Plovdiv24.bg.

Експозицията събра десетки почитатели на изкуството, общественици и близки приятели на твореца. Сред тях бе и известният психолог и гещалт терапевт Ахавни Халваджиян, която е част от най-близкия кръг на артиста. В личен и изключително атмосферен разказ, публикуван в социалните мрежи, тя сподели своите впечатления не само от картините, но и от неповторимия дух на Пловдив, който обединява хилядолетна история, модерна гастрономия и качествено изкуство.

Публикуваме думите на Ахавни Халваджиян без редакторска намеса:

"Обичам Зузи, картините му, семейството му и даже дакела му Кариньо /да не чуе Пако/. Обичам Пловдив и улиците му, на една от които можеш да ядеш в Thai ресторант, да посетиш изложбата на Зуека с новите му творби. Не знам как намерихме място и за арменско -ливанския Myriges, където пак ядохме с любими арменски приятели. Обичам Пловдив с неговите нови и нови места с велика храна, с неговите хилядолетни руини, из които хората разхождат кученца. Обичам Зузи и цветните му картини, и цветните хора, които се събират на събитията, които са на неговите изложби."