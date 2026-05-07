Майкъл Джексън прекарва последните шест месеца от живота си в наето имение в Лос Анджелис срещу месечен наем от 100 000 долара, вместо в емблематичното си ранчо "Невърленд“. Легендарният изпълнител се пренася в луксозния дом през декември 2008 г., където на 25 юни 2009 г. издъхва след сърдечен арест, предизвикан от интоксикация с пропофол.

Изпълнителят на "Трилър“ наема имота от производителя на облекло Хюбърт Гес и съпругата му Роксан, като там живее заедно с трите си деца – Принс, Парис и Биги.

Последното жилище на Джексън е истински архитектурен шедьовър с площ над 1500 квадратни метра, дело на Ричард Ландри. Имението, разположено върху терен от 5 декара, предлага изключителни удобства - 13 бани и 12 камини; частен киносалон, винарна и СПА зона; фитнес център и асансьор; гараж за седем автомобила и отделна къща за гости.

Именно в този дом личният лекар д-р Конрад Мъри поставя фаталната доза лекарство на певеца. По-късно Мъри е признат за виновен за непредумишлено убийство и получава четиригодишна присъда. По време на процеса стаята, в която умира звездата, е наречена "стаята с лекарствата“.

Решението на Майкъл Джексън да напусне любимото си ранчо "Невърленд“ е продиктувано от тежкия натиск след обвиненията срещу него през 2003 г. Въпреки че е оправдан през 2005 г., певецът никога не се завръща трайно в имението, което купува през 1987 г. за 19,5 милиона долара и превръща в увеселителен парк със зоопарк и атракциони.

Днес съдбата на двата имота е различна. Последното имение на певеца е продадено през 2012 г. за 18,1 милиона долара. Ранчото "Невърленд“ пък е закупено през 2020 г. от милиардера Рон Бъркъл за 22 милиона долара – значително под първоначално исканите 100 милиона долара през 2015 г. Бъркъл, който е бивш финансов съветник на Джексън, работи по възстановяването на блясъка на имота и отрича плановете да го превръща в частен клуб.

Интересът към живота на Краля на попа е по-жив от всякога след световната премиера на биографичния филм "Майкъл", който излезе по кината на 24 април 2026 г. и продължава да предизвиква фурор сред публиката.