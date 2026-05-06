На 87-годишна възраст почина Тед Търнър, създателят на CNN и пионерът, който въведе концепцията за 24-часово излъчване на новини. Смъртта му бе потвърдена от говорителя на семейството Филип Евънс, като през последните години Търнър се бореше с деменция с телца на Леви – тежко прогресивно мозъчно заболяване.

През 1980 г. той основава Cable News Network (CNN), която радикално променя телевизионната журналистика и се превръща в модел за подражание за десетки световни медии. Влиянието му върху американската култура остава огромно, а бизнес проектите му далеч надхвърлят информационния сектор.

Търнър стои зад създаването на CNN Headline News и CNN International, както и зад развитието на влиятелните кабелни и сателитни канали TBS и TNT. През 1985 г. той придобива филмовата библиотека на студиото MGM за 1,5 млрд. долара, а по-късно изгражда каналите Turner Classic Movies (TCM) и Cartoon Network. Кулминацията на бизнес кариерата му е през 1996 г., когато обединява Turner Broadcasting System с Time Warner, формирайки една от най-мощните медийни корпорации в света.

Освен като медиен магнат, Тед Търнър оставя значима следа и в спорта. През 1977 г. той печели престижната ветроходна регата America’s Cup като капитан на своята яхта. Като собственик на бейзболния отбор Atlanta Braves, той успява да наложи клуба на национално ниво, използвайки потенциала на собствените си телевизионни канали за широко отразяване.