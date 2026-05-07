Легендарният уелски актьор Джон Рийс-Дейвис, прочул се с ролята на Гимли в трилогията "Властелинът на пръстените“, ще бъде специален гост на тазгодишното издание на Aniventure Comic Con на 12 юли.

Посещението на актьора е първото му в страната, като по време на събитието той ще участва в специален панел в Зала 1 на "Интер Експо Център“, за да сподели истории от богатата си професионална кариера.

Джон Рийс-Дейвис е познат на поколения зрители и с образа на Салах в поредицата за "Индиана Джоунс“. Неговата десетилетна кариера включва участие в над 200 филмови и телевизионни продукции. Актьорът е носител на една награда на Гилдията на киноактьорите (от общо три номинации) и има номинация за престижната награда "Еми“, което го превръща в едно от най-значимите имена в приключенското и фентъзи кино.

Към него в програмата на фестивала се присъединява и друга мащабна фигура – Кристофър Джъдж. Той е известен с ролята си в сериала Stargate SG-1 и като гласа на Кратос в популярната гейм поредица God of War, за която е отличен с множество международни награди.

Организаторите обявиха и международни попълнения в косплей зоната. Към журито се присъединява Wynter Phoenix от Швейцария – признат артист, който за първи път гостува в България. Заедно с Maike Huster, той ще участва в оценяването на косплей шоуто и ще се срещне с почитателите.

Фестивалът Aniventure Comic Con ще се проведе на 11 и 12 юли, обединявайки фенове на поп културата, гейминга, комиксите и анимето в мащабен формат с участието на актьори, художници и инфлуенсъри.