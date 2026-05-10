За широката публика той е лъчезарният образ от малкия екран и социалните мрежи, чийто оптимизъм е заразителен. Зад кадър обаче, 38-годишният Даниел Бачорски е стратегът на мащабна бизнес империя. Собственик на холдинг от 12 успешни компании, развиващи се в сферата на професионалното почистване, ресторантьорството и рекламата, той ръководи екип от над 1200 души – отговорност, която малцина в публичното пространство познават в детайли.

Бачорски успява да превърне фамилния бизнес в еталон за качество, доказвайки, че "чистата работа" изисква "желязна дисциплина". Сега предприемачът се впуска в ново предизвикателство, обединявайки бизнеса и телевизията в авторския проект "SOS разтребители". Предаването, на което е водещ и копродуцент, стартира на 19 май по Нова телевизия.

Малко преди премиерата, пред екипа на "Уикенд", Бачорски разголва душата си за цената на успеха, семейните партньорства и пътя от прахосмукачката до продуцентския стол.

- Г-н Бачорски, на 19 май по Нова стартира форматът "SOS разтребители", на който вие ще сте водещ. Лесно ли се навихте за този проект?

- Един ден ми се обадиха от телевизията и ме извикаха на среща, на която пък ме поканиха да направим предаване. Споделиха ми, че са заинтригувани от видеата, които качвам от фирмата ми за почистване. Форматът "SOS разтребители" е авторски, като стъпва отчасти на английско предаване, в което участват две жени. При нас екипът е от 12 човека. Водещ съм, но всъщност съм и копродуцент. Определям като един от най-големите си върхове, че Нова ми предложи да бъдем партньори в предаване. Не съм очаквал телевизията да ми отправи такова предложение и да ми даде толкова свобода и права, въпреки че съм в сферата на почистването от 17-18 години и имам поглед върху нещата.

- Допада ли ви да сте водещ?

- Чувствам се изключително добре и за това си има причини. Първата е, че съм водещ на хора, с които сме заедно не само във формата, но и в живота и бизнеса. Същото нещо правим и в реалността, но не през почиствания, а при взимането на решения за компанията. Редом до мен в новото предаване стои главният мениджър на фирмата ми Михаела – жена, която управлява всичко.

- Как успявате да съчетавате многобройните си ангажименти?

- В момента "SOS разтребители" ми гълта 90% от физическото време. Другите 10% използвам, за да поспя и да се видя с жената и децата си. Останалите мои ангажименти и бизнеси си вървят благодарение на здравия екип, с който работя години наред – хора, на които имам на 100% доверие. Дал съм свобода на колегите и за малко неща се налага да ме търсят. Всичко е окей, доволен съм.

- Тази пролет ви гледахме и в сериала на bTV "Вяра, надежда, любов" – там се превъплатихте в гангстера Близнака. Как получихте ролята?

- Готин сериал. Звъннаха ми от продукцията и ми казаха, че имат шашава идея да играя гангстер във "Вяра, надежда, любов". Стана ми интересно и отидох на среща, където ми обясниха подробности за ролята. Хареса ми образът на Близнака, дори предложих да се обръсна гола глава, което бе одобрено. Обясних и че мога да напълнея с 15 кг, за да изглеждам като един хубав шопар от 90-те, но не се съгласиха. Искаха да съм друг тип мафиот, не от най-простите.

- Има ли формат, в който не бихте участвал?

- Да, на този етап не бих влязъл във "ВИП Брадър" и "Биг Брадър". Участието ми преди време в "Трейтърс" беше много висока летва. След това най-логичното беше да си имам свое предаване. Сега залагам много на формата "SOS разтребители" и вярвам, че ангажиментите ми в телевизията ще бъдат дългосрочни. Ако стане така, както го искам, няма смисъл да влизам в други формати. Ще направя изключение само за нещо готино, интелигентно, различно.

- На 17 май навършвате 38 години. Ще празнувате ли?

- Тази година не исках да празнувам, защото непрекъснато съм заобиколен от много хора. Щеше ми се да отидем някъде само двамата с жена ми или и с дечицата и да си отпочина за няколко дни. Оказа се обаче, че това няма как да се осъществи, защото има кадри с повод, които трябва да запишем за "SOS разтребители". Ще празнувам рождения си ден, съчетавайки го с работата си.

- С жена ви Атанасия работите ли за четвърто дете?

- Не, не работим за четвърто. Много й дойде на шефката с децата. Коментирали сме след някоя и друга година да продължим с дечицата. Ако зависи само от мен, във всеки един момент съм готов за следваща рожба, но трябва да се съобразявам с моята любов - тя носи 9 месеца бебето в себе си, а и след раждането е неин основният ангажимент, докато то расте.

- Ревнувате ли се с жена ви? Имали ли сте кризи в отношенията ви?

- Назад във времето със сигурност сме се ревнували. Миналата година беше преломна на нас. През 2025-а и двамата доста си избистрихме съзнанията и взехме хубави решения в широк семеен план, които ни показаха, че разбирателството и мирът в семейството са най-важни. Бяхме разделени няколко седмици, за което решихме да не даваме гласност. Използвахме времето, за да преценим дали да останем заедно, или не. За това време и аз, и тя осъзнахме какво имаме всъщност и че ще сме големи глупаци, ако го загубим.

- Заради трети човек ли бяхте разделени със съпругата ви?

- Не, не е било заради друга любов и друг човек. Причината беше разликата в нагласите ни за бъдещето. Аз работя страшно много и съм щастлив от това. Работата ми носи наслада, тя е начинът ми на живот. Преди време бащата на Атанасия се разболя от рак, което беше като сериозен шамар за нея. Тогава тя реши, че парите и кариерата не са приоритетни в този живот, а най-важното е спокойствието. В тази посока бяха дрязгите ни, защото аз не спирам да се нагърбвам с нови и нови ангажименти и проекти и винаги се старая да увеличавам скоростта. Атанасия пък искаше да я намаляваме. В крайна сметка и двамата осъзнахме какво имаме. Жена ми оцени моето желание да работя и да се движа с голяма скорост. Намерихме точката на пресичане.

- Имате ли пороци?

- На моменти ми харесва да си пийна една, две или три чаши с уиски. Това ми отпуска главата. Със сигурност не съм алкохолик. Като трезвомислещ човек, управленец и родител не мога да се прибирам вечер у дома и да изпивам 300-400 грама алкохол. Нали ако, недай боже, стане нещо с някое от децата, трябва да съм адекватен и да го закарам до болница. Така че пия само по поводи.